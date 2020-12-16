Yılbaşında oteller açık mı? Yılbaşı otel fiyatları ne kadar? Otelde eğlence yasak mı?

Yılbaşı kutlamaları bu yıl koronavirüsün gölgesinde geçecek. Koronavirüs salgınında vaka artışının önüne geçmek ve yayılımını azaltmak amacıyla yeni önlemler alındı. Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, otellerde yeni yıla girmek isteyenlerde yılbaşı yasakları ile ilgili detayları merak ediyor. İnternette sıklıkla 'Yılbaşı kutlamaları yasak mı? Otelde eğlence yasak mı?' soruları aratılırken pek çok kişi de otellerin yılbaşı programlarını ve otel fiyatlarını araştırıyor. Peki,Peki, Yılbaşında oteller açık mı? Otelde yılbaşı yasak mı? Yılbaşı otel fiyatları ne kadar oldu? İşte tüm detayları ile yılbaşı yasakları ve otel fiyatları...

2021 yılbaşı kutlamaları bu yıl evlerde yapılacak. Koronavirüsün gölgesinde geçecek kutlamalar yasaklar nedeniyle evlerde bireysel olarak gerçekleşecek. Yılbaşı kutlamalarının vaka sayılarını arttıracağı endişesi yeni yıl için önlem alınmasını zorunlu kıldı. Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Eğlenceler yasaklandı. Yılbaşı gecesi kolluk kuvvetlerinin de denetimlerini arttırması bekleniyor. Ancak, yılbaşı sokağa çıkma yasağı öncesinde oteller e gitmek isteyenlerin sayısı da az değil. Çoğu kişi yılbaşını otellerde geçirmek için şimdiden yasakların kapsamını ve otel fiyatlarını araştırmaya başladı bile. İnternette sıklıkla 'Yılbaşı kutlamaları yasak mı? Otelde eğlence yasak mı?' soruları aratılırken pek çok kişi de otellerin yılbaşı programlarını ve otel fiyatlarını merak ediyor. Peki, Yılbaşında oteller açık mı? Otelde yılbaşı yasak mı? Yılbaşı otel fiyatları ne kadar oldu? İşte tüm detayları ile yılbaşı yasakları ve otel fiyatları...

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. İlk vaka 2019 yılının son günlerinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Koronavirüsle neredeyse bir yıl geçti. Koronavirüs pandemisine karşı tüm dünya bir yıl boyunca direndi. Yapılan çalışmalar, alınan önlemler ve aşı derken salgınla geçen bir yılı geride bıraktık. Bu yıl 2021 yılbaşı kutlamaları koronavirüsün gölgesinde geçecek. Neredeyse hayatın tüm alanında kökten bir değişikliğe neden olan koronavirüs bu yıl evlerde kutlanacak.

YILBAŞINDA OTELLER AÇIK MI?

Dünya yeni yıla koronavirüs salgınının gölgesinde girmeye hazırlanıyor. Aşılarla ilgili yeni olumlu gelişmeler sayesinde tünelin ucundaki ışık görünse de salgın kaynaklı hasta ve ölüm sayılarında yükseliş devam ediyor. Bu yüzden ülkelerin aldıkları önlemlerle de artıyor. Salgının başladığı aylarda olduğu gibi ülkeler bir biri ardında sokağa çıkma yasakları ilan ediyor, okulları kapatıyor, restoranlara sadece paket servis ile hizmet vermesine izin veriyor.

Geçmiş yıllarda sanatçılı eğlencelerle, büyük partilerle yılbaşı eğlenceleri düzenleyen oteller bu yıl ‘sakin’ programlar oluşturdu. Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, otellerde yeni yıla girmek isteyenler sokağa çıkma yasağının başladığı 31 Aralık’ta otele giriş yapıp, sokağa çıkma yasağının bittiği 4 Ocak günü çıkış yapabilecek.

OTELDE YILBAŞI YASAK MI? OTEL EĞLENCELERİ OLACAK MI?

Otellerde bu yıl pandemi nedeniyle yılbaşı konseri düzenlenmiyor. Gece 22.00’ye kadar canlı müzik izinleri olduğu için bu saatten sonra herhangi bir eğlence düzenlenemeyecek. Ancak otel lobisinde ve diğer alanlarda müşterilerin eğlenebilmesi mümkün.

YILBAŞI OTEL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

4 gün evde kalmak istemeyenler, daha yasak gelmeden önce planlarını yapmaya başladı. Hürriyet'ten Burak Çoşan'ın haberine göre, yılbaşında otelde kalmak isterseniz en az 7 bin TL’nin gözden çıkarılması gerekiyor. İstanbul ’da Boğaz’da bir otelde 4 gece iki kişi için de fiyatlar 6 bin Euro’ya (57 bin TL) kadar çıkıyor.

Kar tatili yaparak yeni yıla girmek istenirse de ayrılması gereken bütçe 25 bin TL. Eğer Antalya ’da yeni yılı karşılamak istiyorsanız 4 gece için ödemeniz gereken ücret en az 6 bin TL.

Bodrum otellerinin büyük çoğunluğunda da yılbaşı gecesinde pandemi nedeniyle farklı bir eğlence düzenlemiyor. Ancak saat 22.00’ye kadar canlı müzik ve yılbaşı yemeğinden faydalanabilir, saat 22.00’den sonra diğer otel olanaklarından yararlanabilirsiniz. Bodrum ’da iki kişi 4 gece konaklama yapmak isterseniz ödemeniz gereken ücret 4 bin 500 ile 6 bin TL arasında değişiyor. Otellerin sundukları olanaklara göre fiyatlar daha da yukarı çıkabiliyor.

Bolu Kartalkaya’da hizmet veren lüks otellerde de yılbaşında konaklama imkanı sunuyor. Henüz yılbaşı eğlencesi konusunda net bir bilgi olmasa da otellerde yılbaşı dönemi için en az 4 gece konaklanılması gerekiyor. Eğer Bolu’da karlar altında yeni yıla girmek istenirse ödenmesi gereken ücret iki kişi için yaklaşık 25 bin TL’yi buluyor. Eğer yılbaşı gecesinde bir program yapılırsa ekstra ücret talep edilmeyeceğini belirten otel çalışanları, sokağa çıkma yasaklarının tarihlerinin uzaması halinde kalınacak geceye göre fiyatların artabileceğine dikkat çekiyor.

KKTC’DE OTELDE YILBAŞI YASAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni önlemler alındı. KKTC’ye girişte uygulanan 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarıldı. Yurtdışından KKTC’ye, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yapılabilecek. Restoranlarda ve otellerde yılbaşı kutlamaları ve eğlenceleri 15 Aralık 2020’den 01 Ocak 2021’e kadar (her iki tarih dahil) yasaklandı. Sokaklarda yılbaşı ve benzeri her türlü eğlence faaliyeti de 01 Ocak 2021’e kadar yapılamayacak.

İSTANBUL’DA MANZARALI KUTLAMA