Yılbaşında marketler açık mı? Yılbaşında 4 günlük (31 Aralık 4 Ocak) sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı "Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum" çağrısında bulunurken, vatandaşlar da yasak hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Merak edilenler konulardan biri de marketlerin açık olup olmadığı oldu. Peki, Yılbaşında 31 aralık 4 Ocak'ta marketler açık olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda son iki haftadır uygulanan kısıtlamaların salgının seyrine etkisi değerlendirilirken, yeni kısıtlamaların da haberi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı kısıtlaması ile ilgili olarak "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak saat 05.00’e kadar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı. Peki, Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 31 aralık 4 ocak marketler açık olacak mı?

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık Perşembe akşam saat 21.00’den Pazartesi saat 05.00’a kadar uygulanacak. 4 günlük sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? konusuna dair İçişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama henüz gelmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelgeye göre hafta sonları saat 10.00 ile 17.00 arasında marketler açık bulunuyor.

Öte yandan hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle bakkal, market ve kuruyemişçi gibi işletmeler 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebiliyor. Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak. Bakanlık kaynakları, marketlere getirilen alkol yasağının sebebini haksız rekabeti gösteriyor.