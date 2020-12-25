25 Aralık 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.436 0.71 EURO 9,2390 -0.04
USD 7,5430 -0.25 ALTIN 458,590 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yılbaşında ek tedbir olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

AA |  25 Aralık 2020 Cuma - 13:57 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 15:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan yılbaşı tedbirlerine ilişkin olarak, "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile şu ana  kadar sürdürülen ilişkilerin bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi  temennisinde bulunarak, "Bunu gerek siyasi, gerek askeri, gerek diplomatik,  kültürel, ekonomik, tüm bu konularda gördüm, görüyorum. Şu anda da aramızdaki  ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize de aynı kararlılıkla yürüyoruz,  yürüyeceğimize de inanıyorum." dedi. 
 
Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ömer Öztürk Camisi çıkışında, basın  mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yıllık basın toplantısında  anlaşabildiği uyumlu lider olarak kendisini örnek vererek "Özü sözü birdir"  ifadesini kullandığı hatırlatılarak, bunu nasıl değerlendirdiği sorulan Erdoğan,  Putin'in bu sözlerinin aynı zamanda kendisini de ifade eden kelimeler olduğunu  söyledi.
 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Putin ile tanıştığımdan bu yana ben de kendisini aynen bu  şekilde tanıdım. Gerçekten özü, sözü bir, verdiği sözde duran. İkili  ilişkilerimizde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu tür münasebetlerimizi  güçlü götürebildiğimiz ülke nadidedir. Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri  temenni ederim ki bundan sonra da yine aynı şekilde sürdürürüz. Bunu gerek  siyasi, gerek askeri, gerek diplomatik, kültürel, ekonomik, tüm bu konularda  gördüm, görüyorum. Şu anda da aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman  hedeflerimize de aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum."
 
"Çin ve Almanya'dan gelecek aşılarla bu süreci işleteceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesiden itibaren Kovid-19 aşısının  Türkiye'ye geleceğini, aşıların bazı ülkelere 2022'den önce ulaşamayacağı yönünde  adil dağıtım konusunda uzmanlarca eleştiriler yapıldığı, kendisinin aşı  takviminin belli olup olmadığına ilişkin soru üzerine de, kendisinin tıp mensubu  olmadığını, alanının ekonomi olduğunu söyledi.
 
Ülkenin başkanı olduğunu, profesör danışmanları bulunduğunu belirten  Erdoğan, "Sağlık kurulum var, bunun yanında bakanım var. Kendilerinden edindiğim  bilgilerle  Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon ama ilk etapta bir 4,5  milyon gelecek. Bunları da belli bir takvim, öncelikle sağlık elemanlarımız olmak  üzere bu aşılama sürecini başlatacağız." diye konuştu.
 
Erdoğan, kendisinin de aşı olacağını zaten bir cuma günü Ayasofya-i  Kebir Camisi'nden çıkışta açıkladığını anımsatarak, şöyle konuştu:
"Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet  ediyorum. Bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Her alan, bu  alanda konuşmamalı, konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır,  profesörlerimizdir, doçentlerimizdir, doktorlarımızdır. Değişik alanlarda bu  konuda hocalarımızın yapmış oldukları açıklamalarla bizim herhangi bir ihtilafa  herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle  savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm  arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Temennimiz, duamız odur ki inşallah  bununla birlikte bu koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde, en  başarılı şekilde verelim. İlk etapta burada Çin var, aynı zamanda da Almanya var.  Bu iki ülkeden gelecek aşılarla beraber sürecimizi işleteceğiz."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşı  tedbirlerine ilişkin, "Bir defa bu tür partiler, otellerde olsun, villalarda,  şurada, burada olsun yani bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacaktır.  Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Yani istihbaratımız nerede bu tür şeylerin  olduğunu görür, tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Çünkü bizim için  insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere de fırsat vermeye   niyetimiz yok." dedi. 
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ömer Öztürk Camisi  çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Erdoğan bir gazetecinin, "Yılbaşında villalarda kutlama yapılacağına  dair haberler gündemde oldukça yer alıyor. Ek tedbirler gündemde mi?" şeklindeki  sorusu üzerine, pazartesi günü kabine toplantısı yapılacağını ifade etti.
 
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bir defa bu tür partiler, otellerde olsun, villalarda, şurada, burada  olsun yani bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacaktır. Bunlara müsaade  etmemiz mümkün değil. Yani istihbaratımız nerede bu tür şeylerin olduğunu görür,  tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Çünkü bizim için insanımızın  hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere de fırsat vermeye niyetimiz yok. Biz  devletsek, devlet olarak bizim görevimiz nedir? İnsanımızın sağlığını, hayatını  korumaktır. Sonra ne diyecekler Allah göstermesin herhangi bir şey olduğu zaman  'Bak, devlet nerede? Devlet tedbirini almadı? Devlet gerekeni yapmadı?' Buna  fırsat veremeyiz. Onun için başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere,  istihbaratımız her türlü tedbiri alarak bu işlerin üzerine gidecek. Bundan  kimsenin endişesi olmasın."
 
 
"İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz devam ediyor"
Bir gazetecinin "İsrail ile Türkiye'nin son dönemde ilişkileri yeniden  tesis etmeye başladığı yönündeki haberlere yorumunuz nedir?" şeklindeki soruya da  Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Bu konuda yani bizim İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz  zaten kesilmiş değil, devam ediyor. Yani burada en tepe noktadaki kişilerle bazı  sıkıntılar yaşıyoruz bazı ülkelerle olduğu gibi. Zaten en tepe noktada bu tür  sıkıntılar olmamış olsa İsrail ile münasebetler çok daha farklı olabilirdi. Bir  de tabii İsrail'in özellikle Filistin politikası, Türkiye ile adeta bizim kırmızı  çizgimizdir. İsrail'in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil.  İsrail'in Filistin'deki kardeşlerimize karşı takındığı tavrı kabul etmemiz mümkün  değil. Onun oradaki acımasız davranışları ve Filistin topraklarına yönelik  takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim ne adalet anlayışımıza,  ne ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik yaklaşım noktasında bizim İsrail ile  ayrıştığımız noktadır. Yoksa biz gönlümüz arzu eder ki onlarla da  münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin eski İstanbul Büyükşehir  Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine de  "Maalesef inişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Ben her gün, gün aşırı oğlu Hüseyin  ile görüşüyorum, ondan bilgileri alıyorum. Rabb'imden şifalar diliyorum  inşallah." diye konuştu.
 
Erdoğan, "Yılbaşında İstanbul'da mı?" olacaksınız şeklindeki soruya da  büyük ihtimalle İstanbul'da olacağını söyledi.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.