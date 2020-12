Yılbaşında ek tedbir olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in, yıllık basın toplantısında anlaşabildiği uyumlu lider olarak kendisini örnek vererek "Özü sözü birdir" ifadesini kullandığı hatırlatılarak, bunu nasıl değerlendirdiği sorulan Erdoğan, Putin'in bu sözlerinin aynı zamanda kendisini de ifade eden kelimeler olduğunu söyledi.

"Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum. Bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Her alan, bu alanda konuşmamalı, konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır, profesörlerimizdir, doçentlerimizdir, doktorlarımızdır. Değişik alanlarda bu konuda hocalarımızın yapmış oldukları açıklamalarla bizim herhangi bir ihtilafa herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Temennimiz, duamız odur ki inşallah bununla birlikte bu koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde, en başarılı şekilde verelim. İlk etapta burada Çin var, aynı zamanda da Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla beraber sürecimizi işleteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ömer Öztürk Camisi çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan bir gazetecinin, "Yılbaşında villalarda kutlama yapılacağına dair haberler gündemde oldukça yer alıyor. Ek tedbirler gündemde mi?" şeklindeki sorusu üzerine, pazartesi günü kabine toplantısı yapılacağını ifade etti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir defa bu tür partiler, otellerde olsun, villalarda, şurada, burada olsun yani bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacaktır. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Yani istihbaratımız nerede bu tür şeylerin olduğunu görür, tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Çünkü bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere de fırsat vermeye niyetimiz yok. Biz devletsek, devlet olarak bizim görevimiz nedir? İnsanımızın sağlığını, hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler Allah göstermesin herhangi bir şey olduğu zaman 'Bak, devlet nerede? Devlet tedbirini almadı? Devlet gerekeni yapmadı?' Buna fırsat veremeyiz. Onun için başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, istihbaratımız her türlü tedbiri alarak bu işlerin üzerine gidecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın."