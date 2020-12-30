Koronavirüs tedbirleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Genelgelerinde sokağa çıkma yasağının olduğu günler alkol satışının da kısıtlama getirildiği duyurulmuştu. Pek çok kişi yılbaşı nedeniyle 31 Aralık 2020 perşembe yılbaşı günü alkol satışının olup olmayacağı merak ediyor. Peki, Yılbaşında alkol satışı var mı? Alkol yasağı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İşte yılbaşında alkol kısıtlaması hakkında bilgiler!

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler gereği sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Yılbaşı nedeniyle İçişleri Bakanlığı genel kısıtlamaların kapsamını genişletti. Genelgeye göre yılbaşı günü 21.00'den itibaren 4 Ocak 2021 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Birçok insan yılbaşında sokağa çıkma yasağıyla birlikte alkol satışının olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Yılbaşında alkol satışı var mı? Alkol yasağı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İşte yılbaşında alkol kısıtlaması hakkında bilgiler!

YILBAŞINDA ALKOL SATIŞI VAR MI?

Yılbaşı yasağı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günler geçerli olmaktadır. Yılbaşı tatilinde alkol satışı yapılmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yer alan "31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak" paragraf, yılbaşında da alkol satışı yapılmayacağını belirtti.

Bakanlığın daha önce yolladığı genelgeye göre; Sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak. Cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkallardan alkollü içki alınamayacak. Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı olmak zorunda.