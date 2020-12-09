Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı! Bakan Koca resmen duyurdu

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair açıklama yaptı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı. Koca, yılbaşında kısıtlama olup olmayacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi

Kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini görüyoruz. Tam değerlendirmeyi gelecek hafta söylemek mümkün. Seyrine göre yeni öneriler olabilir. Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir.