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Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı! Bakan Koca resmen duyurdu

09 Aralık 2020 Çarşamba - 20:59 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 20:59

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair açıklama yaptı.


Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı. Koca, yılbaşında kısıtlama olup olmayacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi
 
Kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini görüyoruz. Tam değerlendirmeyi gelecek hafta söylemek mümkün. Seyrine göre yeni öneriler olabilir. Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir.

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Yılbaşı sokağa çıkma yasağı koronavirüs
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