Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı için yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri konulu genelge gönderdi. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bu hafta sonu ve yılbaşı akşamını da kapsayacak. Peki, Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi!

İçişleri Bakanlığı yılbaşı için yeni genelge yayınladı. 81 İl Valiliğine “Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri” konulu genelge gönderildi. İçişleri Bakanlığı'nın yılbaşı genelgesine göre yılbaşı aşkşamı il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikte olan, toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri sınırlandırılacak. Peki, Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? Yılbaşı yasakları ne zaman bitecek? İşte Yılbaşında kapatılacak meydanlar ve alınacak önlemler!

YILBAŞI YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanması kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

YILBAŞINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Genelgede; yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin ve alınan önlemlerin belirlenerek valiliklere bildirildiği ifade edildi. Bu kapsamda Kovid­ 19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği talimatının da verildiği kaydedildi.

Genelgede, sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Türkiye’de bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Bu çerçevede 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar; il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul’da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara ’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir ’de Gündoğdu Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.

Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmeleri zamanında yapılacak ve sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacak.

Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca yabancı turistlerin bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecek.

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YILBAŞI İLE İLGİLİ SON GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şu şekilde:

"Bakanlığımız, 81 İl Valiliğine Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri konulu genelge gönderdi.

Genelgede, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanması kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Genelgede; yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin ve alınan önlemlerin belirlenerek valiliklere bildirildiği ifade edildi. Bu kapsamda Kovid­ 19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği talimatının da verildiği kaydedildi.

Genelgede, sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Türkiye’de bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Bu çerçevede 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar; il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul’da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir’de Gündoğdu Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.

Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmeleri zamanında yapılacak ve sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacak.

Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca yabancı turistlerin bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecek."