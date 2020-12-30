Yılbaşı yasağında marketler açık mı? 31 Aralık 2020 market çalışma saatleri!

Yılbaşı bu yıl koronavirüs gölgesinde sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla geçecek. Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek. Sokağa çıkma yasağı kapsamında en merak edilen konu ise marketlerin durumu oldu. 4 günlük sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? 31 Aralık marketler açık mı?

31 Aralık marketler açık mı? 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? sorularına yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri” başlığıyla gönderilen genelgeye göre bu sınırlama, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar sürecek. Genelgede kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına izin verilmemesi gerektiği kaydedildi. İşte yılbaşın yasağında marketlerin durumu…

31 Aralık’ta marketler açık mı?

31 Aralık'ta ise marketler 10.00 ve 20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Yılbaşı yasağında marketler açık mı?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00’de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05:00’de sona erecek.