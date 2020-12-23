'Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor?' sorusu yeni yıla kısa bir süre kala pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Geçtiğimiz hafta kabine toplantısında alınan karar ile ilgili araştırmalar sürerken İçişleri Bakanlığı da otellerde yapılacak yılbaşı kutlamalarına yasak getirdi. Peki, Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 gün yasak ne zaman? Yılbaşı kaç gün yasak? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yılbaşı genelgeleri...

Yılbaşına kısa bir süre kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle hükümet bu yıl yapılacak yılbaşı etkinliklerini yasakladı. Ayrıca, geçtiğimiz hafta koronavirüsün yayılımını azaltmak amacıyla Kabine toplantısında alınan karar gereği sokağa çıkma yasağı getirildi. Yılbaşı sokağa çıkma yasağı toplamda 80 saat sürecek. Peki, Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? 4 gün yasak ne zaman? Yılbaşı kaç gün yasak? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yılbaşı genelgeleri...

YILBAŞI YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? KAÇ GÜN YASAK OLACAK?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’de başlayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00’te sona erecek. Yaklaşık 3,5 günlük kısıtlamada vatandaşlar yine ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

YILBAŞI YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER!

Hafta sonu sokak kısıtlamalarındaki benzer uygulama yılbaşı yasağında da olacak. Resmi tatil olan 1 Ocak 2021 Cuma günü ve 2 ile 3 Ocak’ta manav, bakkal, kasap, kuruyemişçi, fırın ve marketler belirli saatlerde açık olabilecekler. Vatandaşlar da kendilerine en yakın işletmeye giderek ihtiyaçlarını belirtilen saatler arasında karşılayabilecekler.

Geçtiğimiz günlerde alınan kararla birlikte sokak kısıtlamasının olduğu saatlerde alkol satışı yasaklanmıştı. Bu nedenle 31 Aralık 2020 Perşembe gününden itibaren tekel bayiler kapalı olacak, marketlerde ise alkol satışı yapılamayacak. Kısıtlamanın sona erdiği 4 Ocak 2021 Pazartesi gününden itibaren satışlar yine devam edecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 15 Aralık'ta 81 İl Valiliğine “Koranavirüs Salgını” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, yılbaşı sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar da yer aldı. Buna göre;

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YILBAŞI PROGRAMLARI GENELGESİ!

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Otel/ Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları konulu genelge gönderdi. Genelgede, daha önce illere gönderilen genelge ile otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta, restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecekleri ve bu faaliyetin devamı sırasında uyulması gereken kuralların belirlendiği hatırlatıldı.

Genelgede, yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklam larının yapıldığı, satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu ifade edildi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri için alınan ek tedbirler şu şekilde sıralandı:

- Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

- Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.

- Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.

- Yine bu günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek.

- Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

- Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun ilgili maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek.