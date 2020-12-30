Yılbaşı TV programları! Yılbaşı akşamı TV’de ne var? Yılbaşında TV yayın akışı…

Yılbaşı TV’de ne var? Koronavirüs sebebiyle yılbaşı günü kutlama yapılmayacak. Yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin ve alınan önlemlerin belirlenerek valiliklere bildirildi. Covid­-19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmeyecek. Evde yılbaşı kutlayacak olan vatandaşlar yılbaşı akşamı TV’de hangi programlar olduğunu araştırmaya başladı, Yılbaşı’nda TV’de ne var, sorusuna yanıt aranıyor. Bizde Yılbaşı TV programları ve yayın akışı ile ilgili detayları derledik.

Yılbaşı TV’de ne var? Yılbaşı bu yıl koronavirüs gölgesinde kutlanacak. 31 Aralık 2020 Perşembe gününe denk gelen yılbaşı akşamı TV’lerde dizi yayınlanmayacak, eğlence programları olacak. Yılbaşı akşamı Kanal D, Star TV, TV8, SHOW TV, ATV kanallarında yılbaşına özel programları yayınlanacak. Yılbaşı TV yayın akışı listesi...

Yılbaşı TV’de ne var?

Kanal D - Çok Güzel Hareketler 2

ATV - Kim Milyoner Olmak İster



Star TV - İBO Show



SHOW TV - Güldür Güldür Show



FOX TV - Kılıbık



TV 8 - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

TRT- Kalk Gidelim Final/Yılbaşı Özel



Yılbaşı programları saat 20:00'de başlayacak ve yeni yıl için geri sayım ekranlardan yapılacak.

İBO SHOW özel bölümle yeni yılı karşılayacak!

31 Aralık Perşembe günü Star TV'de yılbaşına özel İbo Show programı yayınlanacak. Severek izlenen program İbo Show'un yılbaşı konukları merak ediliyor. Şarkılarla, eğlence ve kahkahanın bol olacağı programda Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk olacak. İbo Show Yılbaşı program tanıtımı yayınlandı. Yılbaşı özel programında kahkaha, eğlence ve bol şarkının olacağı İbo Show'da sevilen isimler konuk olacak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle yeni yılı karşılayacak. Milyonların beğenisini kazanan ünlü sanatçılar, Star ekranında unutulmaz bir yılbaşı gecesinde buluşacak.

O Ses Türkiye yeni yıl için bir araya geliyor!

Sezon boyunca pandemi sebebiyle ekranlarda yer almayan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak. Seda Sayan yerine jüride Ebru Gündeş'in olması bekleniyor. O Ses Türkiye'nin 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı ekrana gelecek özel bölümünde sahne alacak ünlü isimler de belli olmaya başladı.



Sunucu koltuğunda Acun Ilıcalı, jüriler arasında Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın bulunduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel programında konuklar belli olmaya başladı. Gecede; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Hakan Çalhanoğlu sahne alacak.