Yılbaşı heyecanına sayılı günler kaldı. Yeni bir yıla girerken birkaç gün de dinlenmek isteyen vatandaşlar yılbaşı tatili hakkındaki araştırmalarını arttırdı. Yılbaşı tatili 31 Aralık'ta başlayacak ve 4 Ocak'a kadar devam edecek. Pandemi gölgesinde geçecek yılbaşı tatili boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, yılbaşı tatili resmi olarak kaç gün? 31 Aralık Perşembe günü resmî tatil mi?

Yılbaşı tatili bu yıl 4 gün olacak. 31 Aralık bu yıl perşembe gününe denk geldiğinden 1, 2, 3 Ocak günleri de tatil olarak geçirilecek. Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00'den 4 Ocak saat 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Korona gölgesinde yeni yıl geçirecek olan vatandaşlar 4 günlük tatili dinlenerek geçirecek. Öte yandan Cumartesi Pazar çalışanlar 4 günlük tatilin resmî tatil olup olmadığını merak ediliyor. Yılbaşı tatili resmi olarak kaç gün? 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil mi?

Yılbaşı tatili resmi olarak kaç gün?

Mevzuata göre, 1 Ocak 2021 Cuma günü resmî tatil olacak. 31 Aralık yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı saat ise 21.00'de başlayacak. 31 Aralık Perşembe günü resmî tatil olmayacak.

Yılbaşı tedbirlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

14 Aralık'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılbaşı tedbirlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte tedbirleri sıkı bir şekilde devam ettireceğiz. Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den, 4 Ocak saat 05.00’e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim. Mevcut uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma veya normalleşme adımlarını istediğimiz anda atma imkanına sahibiz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunun bizden daha kötü durumda olması Türkiye’nin salgınla mücadelede geride değil, tam tersine ileride olduğunun işaretidir." ifadelerini kullandı.