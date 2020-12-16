Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün? İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘Covid-19 Salgını’ konulu ek genelge gönderdi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürede, muaf tutulacak olan kurumlar ve kuruluşlar genelgede sıralandı. İşte detaylar…

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN, HANGİ GÜNLER?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen 'Covid-19 Salgını' konulu genelgede, yasağın 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek şekilde uygulanacağı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YILBAŞI EK SOKAĞA ÇIKMA GENELGESİ

Genelgeye göre balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri, hafta sonları uygulanan kısıtlama süresince 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.

Genel kurulları dahil olmak üzere sendikaların yapacağı etkinlikler 1 Mart 2021’e kadar ertelenecek.

Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılacak.

Havalandırma ve klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak. Bunların bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecek.

Avukatlar ve noterler istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine izin verilecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıflarıyla ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.