Yılbaşı tarifleri! Şans ekmeği Panettone nasıl yapılır? Panettone tarifi ve yapılışı!

Bu yılbaşında sevdiklerinize büyük sofralar kuramayacak olsanız da yeni yılın ruhunu Avrupa’da gelenekselleşmiş bir ritüel olup şans, sağlık ve bereket getirdiğine inanılan Panettone ile sofranıza taşıyarak yaşatabilirsiniz. Peki, Yeni yıl şans ekmeği Panettone nasıl yapılır? İşte Panettone tarifi ve yapılışı!

Fransa, İspanya, Portekiz, Brezilya, Peru, Malta, Yeni yılda şans getirdiğine inanılan, özellikle yılbaşı zamanı İtalya Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde popülerliğini arttıran Panettone ekmeğinin bu yılbaşında da popüler lezzetler arasında. İnanışa göre Panettone ekmeğinin içerisinde yer alan üzüm parayı, portakal aşkı ve limon sağlığı temsil ediyor.

MİLANO EKMEĞİ: PANETTONE

İtalyanca Tonie’nin ekmeği anlamına gelen ve şans getirdiğine inanılan Panettone ekmeğinin hikayesi şöyle: Milano’da bir fırıncı olan Tonie, patronunun kızına aşıktır. Hem kızın gönlünü kazanmak hem de patronunu evlenmelerine ikna etmek zorunda kalan Tonie, günlerce deneyip tatlı bir ekmek yapar. Bu ekmek o kadar beğenilir ki, Milano’da herkes Tonie’nin ekmeğinden sipariş etmeye başlar. Böylece hem Tonie sevdiği kızla evlenir hem de fırına ortak olur.

PANETTONE TARİFİ VE YAPILIŞI

Malzemeler

500 g un

1 paket Instant Kuru Maya

200 g su

75 g şeker

105 g tereyağı

2 adet yumurta

8 g tuz

İç malzeme için;

50 g kuru üzüm

50 g kuru kayısı

50 g kuru incir

90 g öğütülmüş ceviz

1 adet portakal

PANETTONE NASIL YAPILIR?

Un, maya, ılık su, şeker, yumuşatılmış tereyağı, yumurta ve tuzu karıştırarak homojen ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle kapatarak ılık bir ortamda hamur 2 katı hacme ulaşana kadar yaklaşık 60-80 dakika kadar mayalandırın.

İç malzeme için ayrı bir yerde kuru üzüm, kayısı, incir ve öğütülmüş cevizi küçük parçalar halinde doğradıktan sonra içerisine rendelenmiş portakal kabuğu ilave edip karıştırın.

Hazırlanan hamuru unlanmış tezgaha alın ve iç malzemeyi hamurun ortasına yerleştirin. İç malzemenin homojen dağılabilmesi adına, hamuru çok baskı uygulamadan yoğurmaya özen gösterin.

Hamuru iki eşit parçaya bölün, yuvarlayın, tepsiye yerleştirin ve 5-10 dakika dinlendirin.

Önceden 240°C’de ısıtılmış fırında, fırın sıcaklığını 220°C'ye düşürerek yaklaşık 30 dakika pişirin, soğutun.

Orijinal reçetesinde meyve şekerlemeleri ile tarif edilen bu eşsiz lezzete fındık ezmesi, portakal şekerlemesi, çikolata parçaları, tarçın, böğürtlen, badem ve dahası dilediğiniz aromayı ilave edebilirsiniz.