Yılbaşı partisinde ölüm! Deniz Büçkün soruşturmasında detaylar ortaya çıktı...

Son dakika haberine göre; Yılbaşı gecesi kutlama yaparken alkolle birlikte uyuşturucu kullanarak hayatını kaybettiği açıklanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz Büçkün soruşturmasında, uyuşturucuyu satın alarak eve getiren üniversite öğrencisi Efe Ö’nün ifadesinde, “Yılbaşı kutlaması için uyuşturucu almaya karar verdik. 150’şer TL topladık. Ben de uyuşturucuyu satın aldım. Alkolle birlikte uyuşturucuyu kullandıktan sonra Deniz bir anda fenalaşarak yere yığıldı” dediği bildirildi.

Büçkün’ün öldüğü Beşiktaş ’taki evin banyosunda 6 uyuşturucu hap bulunurken, Efe Ö’ye uyuşturucuyu satan Burak Karancı’nın kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak ve hakaretten kaydı olduğu, evinde yapılan aramada da 6 gram skunk, 2 gram Ecstasy hap bulunduğu ve uyuşturucudan elde edilen bir miktar paraya da el konulduğu belirtildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün ve üniversiteli 5 arkadaşı yılbaşı kutlaması yapmak için Beşiktaş’ta Büçkün’ün bir arkadaşı ile oturduğu evde toplanmıştı. Yeni yıla girdikten iki saat sonra Deniz Büçkün, fenalaşarak yere yığılmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Polis, ölüm olayının ardından evde bulunan üniversite öğrencileri E.N.G, D.İ.B, İ. Y. ve K. Y’nin ifadesini almış, ifadelerinde, alkol le birlikte üniversite öğrencisi arkadaşları Efe Ö’nün getirdiği Ecstasy hapları kullanınca Deniz Büçkün’ün aniden fenalaşarak yere yığıldığını ve nefes alamamaya başladığını söylemişlerdi. Bu ifadelerin ardından Efe Ö., polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Üniversite öğrencisi Efe Ö., yapılan sorgusunda, “Yılbaşı kutlaması için beraber plan yaptık. Alkol alıp uyuşturucu kullanacaktık. Uyuşturucular için 150’şer TL topladık. Ben de Burak Karancı ile Kadıköy’de buluşarak Ecstasy hapları aldım. Eve geldikten sonra eğlenmeye başladık. Alkol alıyorduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolle birlikte hapları aldık. Hapı içtikten sonra Deniz fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Hemen 112’yi arayarak ambulans çağırdık. Deniz nefes almıyordu, yüzü morarmıştı.” dediği iddia edildi. Efe Ö’nün evde bulunan diğer arkadaşları da benzer ifadeler verdikleri belirtildi. Beşiktaş’taki evde yapılan aramada evin banyosunda 6 uyuşturucu hap bulunduğu belirtildi. Evde bulunan 5 üniversite öğrencisine ‘uyuşturucu kullanmak’tan da işlem yapılıp bırakıldı.

Efe Ö’nün, ifadesinin ardından, uyuşturucuyu satın aldığını söylediği Burak Karancı da gözaltına alınmıştı. Karancı’nın evinde yapılan aramada, 6 gram skunk, 2 gram Ecstasy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçtiği, kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak ve hakaretten kaydı olduğu belirtildi.

Efe Ö., sevk edildiği adliyede ‘adli kontrol’ kararıyla serbest kalırken, Burak Karancı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (Hürriyet)