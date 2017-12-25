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Yılbaşı öncesi 208 şişe sahte içki ele geçirildi

DHA |  25 Aralık 2017 Pazartesi - 19:10 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 19:14

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, jandarmanın operasyonu ile yılbaşı öncesi 208 şişe sahte içki ele geçirildi.


 
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yılbaşı öncesi bazı kişilerin piyasaya sahte içki süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma, Erenler Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 208 şişe viski, votka ve rakı ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin çok sayıda alkollü mekana satış yaptığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
 
 
 
 

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Sakarya Erenler sahte içki
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