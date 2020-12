Yılbaşı ikramiyesi 100 milyon TL; İkramiye bir kişiye isabet edene kadar çekilecek

Yılbaşında büyük ikramiye 100 milyon TL. Bu yıl satışlar hem bayilerden hem online olarak yapılıyor. Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluşuyor.

Koronavirüs sebebiyle bu sene online satışlara talebin çok fazla olduğunu söyleyen Eminönü'ndeki ünlü piyango gişesinin Müdürü Akın Çapkın, "Bu sene de Kasım'ın 15'inde Milli Piyango biletleri satışa çıkmaya başladı. Daha önce Kasım'ın 29'unda çıkardı. Pandemiden dolayı biletler daha erken satışa çıktı ki gişelerde fazla yoğunluk, kalabalık olmasın diye. Ama bizler yine de yoğun bir şekilde satışlarımıza devam ediyoruz. Sabah ın ilk saatlerinden akşam kapanışa kadar gişelerimiz her zaman dolu bir şekilde çalışıyor. Bir de kargoyla siparişlerimiz çok var. Yani Türkiye'nin her yerine kargoyla sipariş yetiştiremiyoruz. Sosyal medya üzerinden müşterilerimize ulaşıp kargoyla biletlerini almalarını sağlıyoruz. Aslında her sene yaptığımız bir şeydi bu ama pandemi için de daha çok öncelik verdik online satışa. Müşterilerimiz evlerinden çıkmadan istediği an, istediği saatte siparişi verip biletlerine ulaşabilirler" diye konuştu.