Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar? Bu yılbaşında hindi kapış kapış gidiyor!

Koronavirüs nedeniyle yılbaşını evlerde karşılamaya hazırlanan pek çok kişi yılbaşı için alışverişe başladı. Yılbaşını evde ailece kutlamak isteyenler yılbaşı sofralarının baş taçı hindi geleneğine göre menülerini oluşturacak. Peki, Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar oldu? İşte pazarda ve marketlerde hindi fiyatları ile ilgili son durum...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle hayatımızdaki pek çok şey değişti. Bu yılı salgın nedeniyle yasaklar, önlemler ve hastalığın gölgesinde geçiren milyonlarca kişi 2020'yi uğurlamaya hazırlanıyor. İlk kez koronavirüsün gölgesinde yasaklarla kutlanacak olan yılbaşı için evlerde hazırlık başladı. Yeni yıla merhaba dediğimiz bu özel günde küçük aile kutlamaları yapılacak. Bir yılbaşı geleneği olan hindi de yılbaşı sofralarında yerini alacak. Peki, Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar oldu? İşte pazarda ve marketlerde hindi fiyatları ile ilgili son durum...

Yılbaşı sofralarının baş tacı hindiye bu yıl ilgi arttı. Bu yıl evlerde kutlanacak yılbaşında, sofralar şenlenecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen yasaklar ile birlikte evde yapılacak küçük aile arası kutlamalara hindi eşlik edecek. Pazarlarda ve marketlerde hindiye olan ilgi bu yıl arttı. Eğlencelerin yasaklanması nedeniyle pek market ve restoran özel yılbaşı menüsü hazırladı.

YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI NE KADAR?

Pazarlarda hindiler 180 liradan başlıyor 250 liraya kadar kilosuna göre satılıyor. Bir hindinin toplam kilosu neredeyse 10-15 kilograma denk geliyor. Pişmiş olarak hazırlanan özel yılbaşı menüsü de marketlerde 500 lirayı buluyor.

Hindi dolması menü: 575 TL

Yarım Hindi dolma menü: 375 TL