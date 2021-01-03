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Yılbaşı gecesi kadın kılığına girdi 5 milyon liralık cipi çaldı!
Maslak’ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olayda, değeri düşük olan hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kıran hırsız ciple kaçmaya başladı. Peşine düşen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığındaki hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polise "tanınmamak için kadın kılığına girdim" diyen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)