Yılbaşı çekiliş saati belli oldu! 100 milyon TL büyük ikramiye çekilişi Youtube kanalından canlı yayınlanacak…

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için sayılı günler kaldı. Zengin olma hayali kuran milyonlar şans oyunu oynamalar dahi yılbaşı ikramiye bileti satın alıyor. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye bu yıl 100 milyon TL olacak ve Youtube üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece Yılbaşı çekilişi hangi kanalda? sorusu yanıt buldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlıyor, ne zaman?

Yılbaşı çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor. Milyonlarca kişi zengin olma hayallerine şimdiden daldı. 100 milyonluk büyük ikramiyenin bulunduğu Milli Piyango çekilişinin yılbaşı günü saat kaçta açıklanacağı da şimdiden sorgulanmaya başlandı. Yılbaşı çekilişi saat kaçta başlıyor?

Yılbaşının geleneksel eğlence ruhunu ekranlara getirmeye hazırlanan "Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı" içinde yer alacak olan canlı yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi ise 100 milyon TL. Saat 14.30'da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Büyük ikramiye, talihlisini o gece bulacak. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Yılbaşı çekilişi saat kaçta başlıyor?

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'de başlayacak hem büyük ikramiye hem de amorti çekilecek. millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:

14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Toplam ikramiye 563 milyon 400 bin TL

Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenilebilecek.

Milli Piyango bilet fiyatları 2021

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine ilişkin tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet fiyatı şu şekilde;

Tam bilet: 100 TL

Yarım bilet: 50 TL

Çeyrek bilet: 25 TL