Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi...

Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19 ve 29’uncu günlerinde düzenlenir. Bu günler dışında özel günlerde de çekilişler yapılır. Yılbaşı özel çekilişi sonucunda 61 milyon lira büyük ikramiye verilecek. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Çekilişte ne kadar ikramiye dağıtılacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı gecesi özel çekiliş düzenlenecek. Yapılan son açıklamaya göre biletlerin yüzde 99’u tükendi. Çekiliş sonucunda katılanlar dışında; bayiler, Hazine ve diğer kuruluşlar da önemli ölçüde gelir sağlayacak. Biletlerin tamamının satılması halinde katılanlara, 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtımı yapılacak.

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BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango çekilişinde tam, yarım ve çeyrek olarak üç bilet çeşidi bulunur. Tam bilet fiyatı 60 lira, yarım bilet fiyatı 30 lira e çeyrek bilet fiyatı 15 liradır. Biletlerin tamamının satılması halinde bilet satan bayiler, Milli Piyango İdaresi’nden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına talihlilere ikramiye ödenmesi karşılığında da bayiler 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi alacak.

Başbayiler aracılık komisyonu olarak yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin lira alacaklar. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, bayilere ve başbayilere 76 milyon liraya yakın gelir sağlayacak. Hazine kasasına ise çekiliş sonucunda 149 milyon lira girecek.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Büyük ikramiye dışında ikinci büyük ikramiye olarak 10 milyon lira verilecek. Yılbaşı gecesinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet bin lira verilecek. Bu ikramiyeler dışında; bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira ikramiye dağıtılacak.

Yılbaşı gecesi büyük ikramiyeyi kaçıranlar 63 kişi teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira alacak.

SON 10 YILDA YILBAŞI İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde her yıl büyük ikramiye arttırılır. 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira, 2009’da 30 milyon lira, 2010 yılında 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014 yıllarında 50 milyon lira, 2015’te 55 milyon lira ikramiye verildi.

Geçen yıl 60 milyon lira verildi, bu yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira kazanacak talihliye verilecek.