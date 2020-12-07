07 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.332 0.10 EURO 9,5130 0.39
USD 7,8390 0.33 ALTIN 461,930 0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yılbaşı bilet fiyatları 2021! Yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar, kaç TL?

07 Aralık 2020 Pazartesi - 14:37 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 14:37

Yıl başına günler kala her yıl olduğu gibi yılbaşı biletleri hakkında araştırmalar arttı. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıktı. Peki, 2021 yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL?


Milli Piyango, 31 Aralık gecesi çekilişi için bilet fiyatlarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 100 milyon lira olmak üzere toplam 563 milyon 400 TL ikramiye dağıtılacak. 18 Kasım’dan itibaren oyun severler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden alabilecekler. 

YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR 2021?

Milli Piyango çekiliş kapsamında toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin lira olacak. Tam bilet 100, yarım bilet 50, çeyrek bilet 25 liradan satılacak.

2021 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirlendi.

Milli Piyango tarafından açıklanan ikramiye adetleri ve ikramiye bilgileri şu şekilde: 

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

100.000.000

100.000.000

2

10.000.000

20.000.000

10

1.000.000

10.000.000

30

120.000

3.600.000

100

10.000

1.000.000

200

5.000

1.000.000

500

1.000

500.000

10.000

500

5.000.000

40.000

400

16.000.000

200.000

300

60.000.000

700.000

200

140.000.000

2.000.000

100

200.000.000

63 Tes. İkr.

100.000

6.300.000

2.950.906

 

563.400.000

 

ETİKETLER

Yılbaşı bilet fiyatları Yılbaşı bilet fiyatları 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar yılbaşı biletleri kaç para yılbaşı biletleri ne kadar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.