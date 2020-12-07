Yılbaşı bilet fiyatları 2021! Yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar, kaç TL?

Yıl başına günler kala her yıl olduğu gibi yılbaşı biletleri hakkında araştırmalar arttı. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıktı. Peki, 2021 yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL?

Milli Piyango, 31 Aralık gecesi çekilişi için bilet fiyatlarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 100 milyon lira olmak üzere toplam 563 milyon 400 TL ikramiye dağıtılacak. 18 Kasım’dan itibaren oyun severler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden alabilecekler.

YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR 2021?

Milli Piyango çekiliş kapsamında toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin lira olacak. Tam bilet 100, yarım bilet 50, çeyrek bilet 25 liradan satılacak.

2021 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirlendi.

Milli Piyango tarafından açıklanan ikramiye adetleri ve ikramiye bilgileri şu şekilde: