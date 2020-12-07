Yılbaşı bilet fiyatları 2021! Yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango, 31 Aralık gecesi çekilişi için bilet fiyatlarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 100 milyon lira olmak üzere toplam 563 milyon 400 TL ikramiye dağıtılacak. 18 Kasım’dan itibaren oyun severler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden alabilecekler.
YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR 2021?
Milli Piyango çekiliş kapsamında toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin lira olacak. Tam bilet 100, yarım bilet 50, çeyrek bilet 25 liradan satılacak.
2021 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirlendi.
Milli Piyango tarafından açıklanan ikramiye adetleri ve ikramiye bilgileri şu şekilde:
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
100.000.000
100.000.000
2
10.000.000
20.000.000
10
1.000.000
10.000.000
30
120.000
3.600.000
100
10.000
1.000.000
200
5.000
1.000.000
500
1.000
500.000
10.000
500
5.000.000
40.000
400
16.000.000
200.000
300
60.000.000
700.000
200
140.000.000
2.000.000
100
200.000.000
63 Tes. İkr.
100.000
6.300.000
2.950.906
563.400.000