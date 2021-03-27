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Yılan balığı avcılığı ile ilgili yeni düzenleme...

AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 10:50 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 10:50

Yılan balığı avcılığı ile ilgili yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yılan balığı avcılığı "izin belgesi" almış balıkçı gemilerince yapılacak.


Yılan balığı avcılığı izin belgesiyle yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının, Yılan Balığı (Anguilla anguilla) İhracat  Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliği Resmi  Gazete'de  yayımlandı.  Buna göre, yılan balığının yıllık ihracat kota miktarı, TÜBİTAK ve  CITES Yönetim Mercii olan Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle  belirlenecek.
 
 Yılan balığı avcılığı, Bakanlığa bağlı il veya ilçe müdürlüklerinden  "izin belgesi" alan  balıkçı gemilerince gerçekleştirilecek. Stok tespiti  yaptırılan yılan balıkları, söz konusu kurumlardan izin alınmadan  kullanılamayacak, satılamayacak, nakledilemeyecek, ihraç edilemeyecek. Yılan balığı ihracatı yapacaklar, CITES belgesi talep etmek için   https://citesbasvuru.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden Bakanlığa başvuracak.  Tebliğ, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 
  

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