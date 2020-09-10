Yıl sonu altın ne kadar olacak?

Australia & New Zealand Banking Group, altın ve gümüş fiyatlarında gelecek yıl itibariyle yükseliş olacağını vurguladı.

Australia & New Zealand Banking Group, altın fiyatlarının gelecek yıl yükseleceği tahmininde bulundu.

Pandeminin tüm dünyada devam etmesiyle birlikte spot altın 3 Eylül'den beri en yüksek seviyesi olan 1.950.51 dolar ı gördükten sonra 1.945,87 dolarda sabit kaldı. Gümüş ise ons başına 27.02 dolarda sabit kaldı. Platin yüzde 0.4 artış yaşadı ve 919.24 dolara yükselirken, paladyum yüzde 1'lik kazandığı değerle 2.295,85 doları gördü.

Fxstreet'in haberine göre Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili tahminlerde bulundu. Gümüşün 27 dolar seviyelerinde seyredeceğini belirtirken altının 6 ya da 12 aylık süreçte 2.300 dolar seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.

Altın fiyatlarındaki küresel artışın durduğunun ama bunun geçici olduğunu vurgulayan kurum bol para arzının, düşük faiz oranlarının ve makro belirsizliğin altın yatırımlarını desteklemesi gerektiğini kaydetti. Analistler, "Fiziksel talep toparlanıyor, bu nedenle altının fiyatı gelecek yıl 2,300 dolara ulaşacak" tahmininde bulunuyor. (Hürriyet)