Yıkamadaki suyu geri çeviriyor!

Su, hayatın hem en temel kaynağı hem de sağlık için vazgeçilmez bir ihtiyaç. Su kaynaklarının korunması ve verimli bir şekilde yönetimi, sürdürülebilir gelişmenin gerçekleştirilebilmesi açısından çok önemli. Birleşmiş Milletler Dünya Su konseyi (UNCWW), Dünya Kaynakları Enstitüsü (IWR) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşlar, 2050 yılında dünya nüfusunun 2/3'ünün yaşayacağı 66 ülkede, şiddetli su sıkıntısının görüleceğini belirterek küresel su krizinin işaretlerini veriyor. Shell, 4 istasyonundaki araç yıkama ünitelerinde yürüttüğü pilot uygulama ile önemli bir adım attı. Proje İstanbul'da 4 istasyonda uygulanıyor. Araç yıkama konusunda bir devrim niteliğinde olan aynı su ile araçların yıkanabilmesi ile binlerce araç ilave su tüketimine ihtiyaç duymadan yıkanabiliyor. Araç yıkanırken aşağıya akan kirli suyun, rehabilite edilmesi ile aynı su tekrar kullanılabiliyor.