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YHT, Marmaray, Başkentray vey yolu trenlerinde sefer düzenlemesi

AA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 10:27 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 10:30

Ankara-Eskişehir- İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında toplam 12 sefer yapacak olan YHT, yüzde 50 kapasiteli hizmet verecek. Marmaray seferleri Halkalı-Gebze hattında 30 dakika aralıklarla, Başkentray ise Sincan-Kayaş hattında hafta içi 30 dakika, hafta sonu bir saat aralıklarla çalışacak.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  tedbirleri kapsamında bu akşam başlayacak ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam  kapanma" dolayısıyla YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni  seferlerinde düzenleme yapıldı. 
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 29 Nisan-17 Mayıs'ta ülke genelinde  uygulanacak tam kapanma dolayısıyla yolcu treni seferlerinde düzenlemeye gidildi.
 
Bu kapsamda, Ankara-Eskişehir- İstanbul, Ankara-Konya ve  Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında toplam 12 sefer yapacak olan YHT, yüzde 50  kapasiteli hizmet verecek. Vatandaşlar tren biletini alırken HES kodu ve seyahat  izin belgelerini ibraz edecek.
 
Yeni YHT sefer saatleri şu şekilde uygulanacak:  Ankara-İstanbul YHT kalkış saati 10.00 ve 17.00, İstanbul-Ankara YHT  kalkış saati 10.00 ve 17.32, Ankara-Konya YHT kalkış saati 08.30 ve 18.00,  Konya-Ankara YHT kalkış saati 08.30 ve 18.15, Konya-Eskişehir-İstanbul YHT kalkış  saati 08.00 ve 17.30, İstanbul-Eskişehir-Konya YHT kalkış saati 08.02 ve 18.17.
 
Tam kapanma öncesi satılan abonman ve bilet bedelleri nakit iade  kuponuna çevrilerek, kesintisiz iade edilecek veya açık tarihli bilete  çevrilebilecek.
 
Konya-Karaman YHT bağlantılı otobüs seferleri yapılmayacak. Bölgesel  tren seferleri 30 Nisan-16 Mayıs tarihlerinde durduruldu.
 
Marmaray seferleri, Halkalı-Gebze hattında 30 dakika aralıklarla  yapılacak. Başkentray ise Sincan-Kayaş arasında hafta içi 30 dakika, hafta sonu  bir saat aralıklarla hizmet verecek.

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