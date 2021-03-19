YHT kararı! Yarından itibaren başlıyor

TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında orta mesafedeki şehirler arasında gerçekleştirilen bölgesel tren seferlerine ara verilmişti. Yarın yeniden başlayacak seferler kapsamında yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbir alındı.

Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete sunulacak. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçilmesi yönünden önem taşıyor.

Yarın itibarıyla hizmete alınacak bölgesel tren hatları şunlar:

Batman-Diyarbakır hattında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart'ta seferlerine başlayacak.

YHT sefer sayısı artırılıyor

Ankara-İstanbul-Ankara hattında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22 Mart'tan itibaren 10'a yükseltilecek.