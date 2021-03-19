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YHT kararı! Yarından itibaren başlıyor

AA |  19 Mart 2021 Cuma - 10:50 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 10:50

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, 20 Mart itibarıyla yeniden başlayacak.


TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Kovid-19  salgını tedbirleri kapsamında orta mesafedeki şehirler arasında gerçekleştirilen  bölgesel tren seferlerine ara verilmişti. Yarın yeniden başlayacak seferler  kapsamında yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla  her türlü tedbir alındı.
 
Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek  trenlere binebilecek. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete  sunulacak. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal  mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne  geçilmesi yönünden önem taşıyor.
 
Yarın itibarıyla hizmete alınacak bölgesel tren hatları şunlar:
 
 Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük,  Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana,  Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Kars-Akyaka,  Aydın-Denizli-Söke ile Basmane'den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve  Tire'ye giden hatlar.
 
Batman-Diyarbakır hattında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart'ta  seferlerine başlayacak.
 
YHT sefer sayısı artırılıyor
 
Ankara-İstanbul-Ankara hattında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22  Mart'tan itibaren 10'a yükseltilecek.
 
Ankara'dan saat 12.00, Söğütlüçeşme'den saat 12.20'de hareket edecek  YHT'ler, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alacak.
 
  

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YHT tren korona sefer
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