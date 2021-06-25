Anne veya babanın ölümünün ardından devlet çocuklarına yetim aylığı alma hakkı tanıyor. Bu aylık kadın ya da erkek fark etmeden hak sahiplerine veriliyor. Yetim eylığı, erkek çocukların eğitim görmedikleri hallerde 18 yaş, eğitim devam ediyorsa 25, kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları sürece alınabiliyor. Pek çok kişi mal varlığının yetim aylığna engel olup olmadığını araştırıyor. Peki, Yetim aylığı bağlanmasında mal varlığına bakılır mı? İşte yetim aylığı ile ilgili merak edilenler...

Anne veya babanın ölümünün ardından maaşlarını çocukları alabliyor. Devletin tanıdığı bu hak ile ilgili şartların olup olmadığı merak ediliyor. Yetim kalan çocukların durumu ile ilgili olarak sıklıkla "Anne veya babadan yetim aylığı bağlatılmasında mal varlığı olmasının sakıncası var mı?" sorusu öne çıkıyor.

KİMLER YETİM AYLIĞI ALABİLİR?

Halk arasındaki diğer adı ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanıyor. Bu aylık kadın ya da erkek fark etmeden ölen kişinin hak sahiplerine veriliyor.

DUL AYLIĞI NEDİR?

Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı denir. Dul maaşı için Medeni kanunlarına uygun evlilik bağının olması gerekmektedir.

YETİM AYLIĞI NEDİR?

Çocuklarına bağlanan aylığa ise yetim aylığı denir. Yetim maaşında da kız ya da erkek çocuk fark etmezken cinsiyet ayırımı maaşları alacakları süreleri etkilemektedir.

KIZ VE ERKEK ÇOCUKLAR YETİM AYLIĞINI NE ZAMANA KADAR ALIR?

Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?

Dul ve yetim aylığı için aranan şartları karşılıyorsanız, gerekli yerlere başvuruda bulunursunuz. Yapılan başvurular sonrası aylık almaya hak kazandığınız takdirde sigortalının vefat ettiği ayı takip eden ay başında maaş ödemesi yapılıyor.

YETİM AYLIĞI BAĞLANMASINDA MAL VARLIĞINA BAKILIR MI?

Yetim aylığının bağlanmasında, kişilerin mal varlığına bakılıyor mu sorusu pek çok hak sahibinin merak ettiği soruların başında geliyor. Anne veya babadan yetim aylığı bağlatılmasında mal varlığı olup olmamasının bir önemi bulunmuyor. Aranan şartları taşıyan çocuğun mal varlığı ne kadar fazla olursa olsun ana veya babasından dolayı yetim aylığı bağlatabilir. Mal varlığının yetim aylığı bağlatmasında bir sakıncası bulunmuyor.