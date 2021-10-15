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Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye Meryem Uzerli mi geliyor?
Önceki akşam 'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni'nin dördüncüsü düzenlendi. Geceye katılan ünlü isimler arasında olan ve ödüle layık görülen Meryem Uzerli, tören öncesi muhabirlerle sohbet etti. Geçtiğimiz aylarda "Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması jüri üyeliği" iddialarıyla gündem olan güzel oyuncu, tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ile görüşme yaptıklarını açıkladı.
'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni'nin dördüncüsü önceki akşamı Cemal Reşit Rey konser Salonu’nda gerçekleşti. Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızları ile Türk sinemasının genç oyuncuları bir araya gelerek ödüllerini aldı.