Yetenek kapısı nedir? Yetenek kapısı platformuna kimler başvuru yapabilecek? Yetenek kapısı kariyer platformu giriş ve staj seferberliği 2020

Staj programına başvuran adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından anlık performansı ölçen sınav yöntemi yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans, yetkinliklerini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarılar üzerinden değerlendirilecek.

YETENEK KAPISI PLATFORMU NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin çalışmalarıyla oluşturulan "Yetenek Kapısı" kariyer platformu, öğrenci ve mezun, işveren ile üniversite kariyer merkezlerini çevrim içi ortamda bir araya getirebilmek için tüm tarafların hizmetine açıldı.

YETENEK KAPISINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Staj Seferberliği programına, örgün eğitim veren lisans programları ile dört yıllık eğitim veren yüksekokullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek.

Staj programına başvuran adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından anlık performansı ölçen sınav yöntemi yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans, yetkinliklerini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarılar üzerinden değerlendirilecek.

Bu yöntem; Mesleki Yeterlilikler, Sosyal ve Sanatsal Yeterlilikler, Sportif Yeterlilikler olmak üzere üç ana başlığı kapsamaktadır. Her bir başlık altında adayların bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirli ölçütler göz önüne alınarak puanlanacak.

Yapılan değerlemeler sonucunda stajyer havuzuna girmeye hak kazanan adaylar belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan bu havuza kamu kurum / kuruluşları ve özel sektördeki gönüllü firmalara erişim yetkisi verilecek. Söz konusu kurumlar, ihtiyaçları olan bölümlerde okuyan adayları bu havuzdan seçerek staj teklifi gönderebilecek, adaylar ise bu teklifler arasından kendilerine uygun kamu kurum, kuruluş ve özel sektörden firmaları tercih edebilecek.

Staj seferberliği ilanı "Yetenek Kapısı" platformu www.yetenekkapisi.org üzerinden duyuruldu. Başvurular 20 Temmuz -3 Ağustos 2020 arasında yapılabilecek.

YETENEK KAPISI PLATFORMU GİRİŞ KAYDI

1. Yetenekkapisi.org.tr adresine giriş yaparak kayıt formunu doldurun.

2. Kayıt için kullandığınız E-Posta adresinize gelen aktivasyon bağlantısından şifrenizi oluşturun.

3. Yetenekkapisi.org.tr adresinden Profil kısmına geçerek, bilgilerinizi tamamladıktan sonra özgeçmişinizi sisteme yükleyin.