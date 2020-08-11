Yeşim Salkım-Murat Övüç kavgasında flaş gelişme!

O İFADELER DİLEKÇEDE

Yeşim Salkım, Murat Övüç hakkında, ‘hakaret’ suçlaması ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Övüç’ün, Salkım’a yönelik üç kez ‘o...’ lafını kullandığı kaydedilerek, şüpheli hakkında dava açılması talep edildi.

Yeşim Salkım’ın avukatı Merve Uçanok, “Şüpheli Murat Övünç, aleni bir biçimde müvekkile, onun kadın kimliğine ağır hakarette bulundu. Bu fiilin yanı sıra, çeşitli iletişim araçlarıyla da müvekkili rahatsız etmeye devam etti. Benzer suçu, olayın doğrudan tarafı olmamasına rağmen Seyhan Soylu da işledi. Bu nedenle ikili hakkında da uzaklaştırma kararı aldık” dedi.

Öte yandan Murat Övüç de, Yeşim Salkım hakkında uzaklaştırma kararı almıştı.