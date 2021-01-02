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Yeşim Salkım'a küfür etmişti! Murat Övüç'e şok...
Murat Övüç, geçtiğimiz yaz sahne aldığı bir mekanda; yüzlerce kişinin önünde arasının bozuk olduğu Yeşim Salkım’a cinsiyetçi küfür etmiş ardından gelen tepkiler sonrası da özür dilemişti. Ancak özrü kabul etmeyen Salkım, dava yoluna gitmişti. Savcılık Övüç hakkında iddianame düzenledi.
Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Murat Övüç’ün kendisine küfür etmesi üzerine Salkım dava yoluna gitti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Övüç, “Yeşim Salkım o......u” yönündeki sözleri için “ağız alışkanlığı” savunması yaptı.