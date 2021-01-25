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Yeşim Meltem Şişli'ye ceza! Sözleri büyük tepki çekmişti

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 18:59 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 18:59

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddialarına ilişkin "inanç temelinde ayrımcılık yasağı ihlali" yaptığı gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK) 10 bin lira adli para cezası verildi.


TİHEK'in kararında, birim çalışanı kadınlara yönelik ayrımcı  söylemlerde bulunduğu belirtilen Şişli hakkında resen inceleme başlatıldığı  belirtildi.
 
Kararda, söz konusu iddiaların basında yer aldığı ve İstanbul  Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili biriminde çalışan 20 kadın görevlinin de 27  Ocak 2020'de işlerine son verildiği hatırlatıldı.
 
Konuya ilişkin ayrıca bir davanın görülmeye devam ettiği belirtilen  kararda, işlerine son verilen kişilerden 19'unun da Şişli hakkında şikayetçi  olduğu aktarıldı.
 
Kararda, yazılı ifadesine yer verilen Şişli, çalışma hayatı boyunca  özel hayatında da olduğu gibi insanları yalnızca yaptıkları işe göre  değerlendirmeyi tercih ettiğini ve cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep,  felsefi ve siyasi görüş gibi farklılıkları nedeniyle ayırmadığını öne sürdü.
 
TİHEK'in incelemesi sonucu Şişli'nin, "inanç temelinde ayrımcılık  yasağı ihlali" yaptığı belirtildi ve 10 bin lira adli para cezası uygulanması  kararlaştırıldı.
 

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