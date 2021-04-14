14 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.409 2.24 EURO 9,6900 -0.07
USD 8,0880 -0.21 ALTIN 451,010 -0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yeşilyurt belediye başkanı duyurdu: Görevden aldık

AA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 18:19 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 18:19

Malatya'da Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediyeleri aracılığıyla Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği iddiasıyla ilgili süren idari soruşturma kapsamında, geziye katılan bir belediye başkan yardımcısını görevden aldıklarını söyledi.


Çınar, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, son günlerde  kendisinin, belediyenin ve partisinin yıpratılmaya çalışıldığını ifade etti.
 
Yerel seçimde halkın desteğiyle göreve geldiklerini ve canla başla  çalıştıklarını anlatan Çınar, "Yeşilyurt bölgesinde geniş atılımlar yaptık,  birçok projeye öncülük ettik. Seçimde 45 projeyle ilgili taahhütte bulunduk ve  bir bir bunları yaptık. Projelerin büyük kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Bizim  başarımız, emeğimiz, gayretlerimiz birileri tarafından küçük gösterilmeye ya da  itibarsızlaştırmaya başlandı." dedi.
 
Çınar, geçen yıl çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek üzere bilgi  edinme, oradaki örneklerin incelenmesi ve faaliyetlerin bölgede uygulanması adına  kendilerine başvurulan projeyi uygun görüp başlattıklarını belirterek, şöyle  konuştu:
 
"O dönemde belediye başkan yardımcımız önayak oldu ve projeyi yürüttü.  Projenin ortağı olan bir dernekle organizasyonun yapılması için gerekli meclis  kararı aldık. Mecliste bulunan bütün siyasi partilerin desteğini aldık. Ardından  ekibimiz yurt dışına gitti, geldikten sonra da pasaportlarını belediyemize teslim  ediyorlar. Pasaportlar o dönem nüfus müdürlüğüne götürülüyor. Müdürlük de artık  hükmü kalmadığı için pasaportları da imha etmiştir. Haliyle üzerinden bir sene  geçtikten sonra yaklaşık bir ay önce Valiliğimiz soruşturma başlatıyor, o  kapsamda giden bir kısım kişilerin gelmediğine yönelik iddialar varmış. Bununla  ilgili biz de duyum aldık. Bizler de aldığımız duyumla gerekli soruşturma ve  incelemeyi başlattık. İhmal, kusur ve eksiklik varsa, ilgililerin ya da bu işe  önayak olan, ihmali olduğu düşünülen birileri varsa bunun da soruşturulması,  araştırılması, incelenmesi talimatı verdik. Gerekli yazıları yazdık, hem İçişleri  Bakanlığımız, Valilik nezdinde gerekli soruşturmayı ve incelemeyi yapıyor hem de  biz kendi belediyemizde ilgili soruşturmayı devam ettiriyoruz."
 
Çınar, "İnşallah soruşturma neticesinde her şey net ve açık şekilde  kamuoyuyla paylaşılacak ve gerekli bilgilendirme yapılacak. Soruşturmanın  salahiyeti açısından daha dikkatli, temkinli ve iyi bir şekilde yürütülmesi için  de bugün o geziye katılan başkan yardımcılarımızdan bir tanesini görevinden  aldık. Şu an diğer incelemelerimiz devam etmekte. İleride durumun neticelenmesine  binaen ya da soruşturmanın sonucunu binaen de gerekli bilgilendirme ve  açıklamalar yapılacaktır." ifadesini kullandı.
 
Dönmediği iddia edilen kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor
 
Bir gazetecinin, "Dönmeyenlerle ilgili çeşitli sayılar telaffuz  ediliyor, tam sayı belli mi?" sorusuna Çınar, şöyle yanıt verdi:
 
"Onunla ilgili soruşturma devam ediyor, araştırıyoruz, bilmiyoruz.  Nihayetinde bize gelen pasaportlarda herhangi bir eksiklik gözükmüyor. Gidip  gelenlerle ilgili bize bilgi verildi, biz de o şekilde nüfus müdürlüğüne  pasaportları bildiriyoruz. O pasaportlar da süresi bittiği için imha ediliyor.  Adı üzerinde görev pasaportu. Belediye başkan yardımcımızı, müdürümüzü ve meclis  üyemizi gezi kapsamında gönderdik. Sadece bizim bölgemizde olan bir hadise değil,  kendi belediyemizde yıllardır değişik projeler yapıyoruz. Türkiye'nin değişik  belediyelerinde benzer projeler var. Halen inceleme aşamasında olduğu için  gerekli soruşturma yapılıyor."
 
AK Parti İl Başkan vekili İsmail Hakkı Pekel de partilerinin  yıpratılmak ve zor duruma düşürülmek istendiğini dile getirdi.
 
AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, süreci takip  edeceklerini aktararak, "Biz kampanyanın partiyi yıpratmaya yönelik olduğunu  düşünüyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana ülkede adaletin temsilcisi,  mazlumların umudu oldu. Bundan sonra da bu şekilde olacaktır. İşlemler yürüyor,  yasal olarak neticesi ne olursa olsun hep beraber saygı göstereceğiz." diye  konuştu.
 
  
 

ETİKETLER

Malatya Yeşilyurt Mehmet Çınar
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.