Yeşilyurt Apartmanı davasında yeni gelişme! Belediyede görev yapan...

İstanbul Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, binanın yapı ruhsatının alındığı tarihten yıkıldığı tarihe kadar olan dönemde Kartal Belediyesinde görev yapan 31 kişi hakkında, on beşer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin olarak kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu 31 belediye görevlisi hakkında dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, kusur tespitine ilişkin bilirkişi raporu alındığı belirtildi. İddianamede, binanın yapı ruhsatının düzenlendiği 20 Ekim 1992 tarihinden yıkıldığı 6 Şubat 2019 tarihine kadar Kartal Belediyesi İmar / Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli müdür, mıntıka mühendisi ve şefi olarak görev alan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

RUHSATA AYKIRI YAPILMIŞ

İddianamede, binanın ruhsata aykırı olarak yapılıp tamamlandığı, binaya toplam 7 kat olarak ruhsat verilmesine rağmen kaçak olarak 2 kat daha çıkıldığı, binanın ruhsat ölçülerinden en ve boy olarak daha büyük inşa edildiği, betonun istenilen basınç dayanımında olmadığı, tüm bu nedenlerin binanın yıkıldığı anlatıldı.

İSKANSIZ BİNAYA HER ELEKTRİK VE SU BAĞLANMIŞ

İddianamede, yapı izni verildiği ancak kullanım izni yani iskanın verilmediği, kullanım izni olmamasına rağmen 29 Mayıs 1995 tarihinde elektrik aboneliği, 13 Haziran 1996 tarihinde de su aboneliği verildiği, kullanım izni verilmeyen binalara bu aboneliklerin verilemeyeceği ifade edildi.

BELEDİYE MÜTEAHHİDE BİNANIN ZEMİNİN ZAYIF OLDUĞUNA DAİR YAZI YOLLAMIŞ

Kartal Belediyesi tarafından binanın müteahhidi olan Hikmet Yeşilyurt adına 2001 yılında 'hasar tespit' konulu yazı gönderildiği belirtilen iddianamede, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra yapılan gözlemlerde hasar tespit edilmediği ancak binanın zemin yapısının zayıf olduğu kaydedildi.

İddianamede, belediye tarafından binanın kaçak katlarına ilişkin bir işlem yapılmadığı, ruhsata, yapı izin belgesine aykırı olarak yapıldığı, belediye ekipleri tarafından hiçbir şekilde denetlenmediği, inşaat aşamasında kontrol ve denetleme görevini yerine getirmediği, görevlerini layıkıyla yapmaları halinde ruhsata aykırı olarak yapılan binanın mühürlenmesi, ruhsata aykırı yapılan kat ve eklentilerinin ortadan kaldırılması gerektiği belirtildi. İddianamede, kontrol ve denetleme görevini yerine getirmeyen şüphelilerin eylemleri ile bir çok vatandaşın ölmesi ve yaralanması ile sonuçlanan yıkım olayı arasında illiyet bağının olduğu ifade edildi.

İddianamede, bir belediye başkan yardımcısı, mıntıka mühendisleri, kontrol şefleri, saha şeflerinin aralarında bulunduğu 31 belediye görevlisinin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. İddianameyi hazırlayan savcı, bu iddianamenin binanın mimarı ve diğer sorumlular hakkında açılan dava ile birleştirilmesini istedi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.

İLK DAVA GEÇEN YIL AÇILMIŞTI

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin ilk dava geçen yıl açılmıştı. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada, binanın projesini oluşturan mimar Suzan Çayır, inşaatın teknik sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaatın teknikeri Arzu Baran, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanıyor.