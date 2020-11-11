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Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Şenel koronavirüse yakalandı

DHA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 20:57 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 20:57

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde tedaviye alındı.


Yeşilova ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel'in rahatsızlanması üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Şenel, evinde izolasyona alınarak ilaç tedavisine başlandı. Yeşilova Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'e yapılan Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Evinde ilaç tedavisine başlanan başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Bu istirahat sürecini sağlıkla ve en hafif şekilde atlatmasını umuyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an evvel sağlıkla görevinin başına gelmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
 
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Yeşilova Belediye Başkanımız Sayın Mümtaz Şenele ve bu süreçte koronavirüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor acil şifalar diliyorum" dedi.

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