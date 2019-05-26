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Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti

AA |  26 Mayıs 2019 Pazar - 18:20 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 9:03

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, (92) bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde vefat etti.


Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesinde  müşahede altında tutulan Kolçak, bir süre önce Gemlik Devlet Hastanesine sevk  edildi.
 
92 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Kolçak, burada hayata gözlerini  yumdu.
 
Kolçak'ın cenazesi salı günü Gemlik Asım Kocabıyık Camisi'nde  kılınacak namazın ardından Gemlik Belediye Mezarlığında defnedilecek.
 
Hastaneden açıklama
 
Öte yandan, oyuncunun bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet  Hastanesinden yapılan açıklamada, Kolçak'ın genel durum bozukluğu ve  pnömoni(zatürre) tanısı ile hastaneye yatırıldığı bildirildi.
 
Açıklamada, 8 gün önce de hipoksik solunum ve çoklu organ yetmezliği  nedeniyle solunum cihazına bağlanan Kolçak'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen  16.40 sularında yaşamını yitirdiği kaydedildi.
 
Öz geçmişi
 
Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927'de Erzurum'un İspir ilçesinde doğdu. 1941  yılında İstanbul'a gelen Kolçak, Sultan Ahmet  Erkek Sanat Enstitüsünü bitirdi.  1944 yılında Atilla Revü Operetinde tiyatroya başlayan Kolçak, 1945 yılında ses  tiyatrosuna geçti. 1947'de figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile  beraber oynadığı "Fedakar Ana" filmi oldu.
 
1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü  olarak çıkan Kolçak'ın, Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna,  Düşman Yolları Kesti (Osman Seden) önemli filmlerinden bazılarıdır.
 
Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde  rol alan Kolçak, ses sanatçısı Harun Kolçak'ın da babasıdır.
 
Eşref Kolçak'ın ödülleri ise şunlardır:
 
1961 - Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Namus  Uğruna
 
2000 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek  Oyuncu" Ödülü, Güle Güle
 
2003 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü
 
  

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