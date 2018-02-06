Yeşilay ile Turkcell’den bağımlılıkla mücadele için iş birliği protokolü

Yeşilay ile Turkcell bağımlılıklara yönelik koruma, önleme, bilinçlendirme alanlarında işbirliği yapmak üzere anlaşma sağladı. Yeşilay ile Turkcell arasında imzalanan protokol, çocuk ve gençlere yönelik faaliyet ve projelerdeki işbirliğini kapsıyor. Bağımlılıklar alanında koruyucu, önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yürüten Yeşilay ile Turkcell arasında, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça'nın katılımıyla geçtiğimiz gün işbirliği protokolü imzalandığı duyuruldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre protokol kapsamında ilk birliktelik, Yeşilay'ın bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uyguladığı Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasına sunulan destek ile başladı.

Öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen yetenek yarışmasının ana teması ise bağımlılık. Kurulduğu günden bu yana eğitim , kültür, sanat, spor gibi farklı alanlarda projelere destek veren Turkcell de toplumsal sorumluluk anlayışıyla, imzalanan protokol kapsamında Yeşilay'ın destekçisi oldu.

"BAĞIMLILIKTAN UZAK NESİLLER İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Bağımlılıkla mücadele konusunda Turkcell gibi bir iş ortağının desteğinin oldukça önemli olduğunu belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Bağımlılık toplumsal bir mesele. Özellikle çocuk ve gençlerimizin korunması onların bağımlılık tehlikesinden uzak tutmak için önemli bir adım. Bu protokolle amacımız bu alanda daha fazla farkındalık oluşturacak kampanya ve projeleri birlikte yürütmek olacaktır. Turkcell gibi hizmetleri ülkemiz coğrafyasını aşmış bir teknoloji devinin bu alanda gösterdiği hassasiyeti ve topluma fayda sağlama gayretini son derece değerli buluyoruz. Turkcell ile imzaladığımız protokol her türlü bağımlılıktan uzak nesiller yetiştirilmesine destek verecek proje işbirliklerini amaçlıyor. Bu kapsamda mücadelemizde bize destek olan, başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça olmak üzere tüm Turkcell çalışanlarına teşekkür ediyorum ve anlaşmamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"TEKNOLOJİ İLE GENÇ NESİLLERİN HAYATLARINI İYİLEŞTİRİYORUZ"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise konu ile ilgili, "İnsana dokunmayan, hayatları iyileştirmeyen teknolojiler ne yazık ki bir yönü eksik kalan yenilikler olarak tarihe geçiyor. Biz Turkcell olarak ülkemizi ileri taşıyacak yeni teknolojilere yatırım yaparken, her daim bu yeniliklerin insanımızın hayatını nasıl daha sağlıklı ve huzurlu kılacağına da odaklanıyoruz. Bu vesile ile ülkemizin en köklü kurumlarından olan Yeşilay ile başlattığımız bu işbirliğine çok önem veriyoruz. İşbirliğimiz kapsamında bir kez daha teknolojimiz ile genç nesillerin hayatlarına dokunarak, onları tehlikelerden nasıl koruyacağımıza ve bağımlılıklar ile mücadele ederek gençlerimizi, ülkemizi ileri taşıyacak fikirler geliştirmeye nasıl motive edeceğimize yoğunlaşacağız" diye konuştu.

Yeşilay-Turkcell işbirliği protokolü kapsamında yapılacak olan çalışmaları Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasına verilen destek ile başladı. Yeşilay'ın çocuk ve gençlere yönelik tüm koruyucu, önleyici çalışmalarında protokol kapsamında Yeşilay ve Turkcell birlikte hareket edecek. Yanı sıra Turkcell çalışanlarına yönelik Yeşilay tarafından bağımlılık yetişkin eğitimleri verilecek, Yeşilay'ın firmalara yönelik sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak için hayata geçirdiği İş Yaşamını İyileştirme programına Turkcell de dahil olacak.