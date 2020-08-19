Yeşil tarife (YETA) nedir? Elektrikte yeşil tarife ne anlama geliyor?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Yeşil Tarife (YETA) uygulaması, gönüllülük esasına dayalı bir tarife olarak devreye alındı. Peki, Yeşil tarife nedir? Elektrikte yeşil tarife ne demek? Yeşil tarife ne anlama geliyor? İşte yeşil tarife ile ilgili detaylar...

Elektrik faturalarında yeni dönem başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), 1 Ağustos itibarıyla başlattığı Yeşil Tarife (YETA) uygulamasında fiyatlar abone grubuna göre değişiklik gösterecek. Peki, Yeşil tarife nedir? Elektrikte yeşil tarife ne demek? İşte yeşil tarife ile ilgili detaylar...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Yeşil Tarife (YETA) uygulaması, gönüllülük esasına dayalı bir tarife olarak devreye alındı. Yeşil Tarife uygulamasını kullanan tüketicilerin elektrik faturalarında, kullanılan enerjinin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren özel bir işaret bulunacak.

YETA kapsamında enerji kullanmak isteyen tüketiciler kendi bölgelerinde faaliyet gösteren tedarik şirketlerinden yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik temin edebilecek. Tüketici, söz konusu uygulamaya geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacak.

Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleriyle çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilmiş olacak. Tüketiciler bir takvim yılı içinde en fazla iki kere YETA'ya geçme talebinde bulunabilecek.

Bu tarifeyi tercih eden tüketicilerin faturalarında, kullandıkları elektriğin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren bir işaret yer alacak. YETA'yı kullanan tüketiciler EPDK tarafından belirlenen tarife bedeli üzerinden faturalandırılırken, fatura kalemlerinde mevcut tarifeye göre herhangi bir fark olmayacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmek isteyen tüketicilerin kullandıkları enerjinin bu kaynaklardan üretildiğinin şeffaf ve güvenilir bir şekilde tüketicilere kanıtlanabilmesi ise Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G Belgesi) ile sağlanacak.

Böylece, şirketler ürettikleri her megavatsaat elektrik için YEK-G belgesi oluşturarak tüketicilerine sağladıkları elektriğin kaynağını ispatlayabilecek.

YEK-G belgelerine ilişkin düzenlemenin tamamlanmasının ardından görevli tedarik şirketleriyle birlikte tüm tedarik şirketleri tüketime konu enerjiyi YEK-G belgesiyle sertifikalandırabilecek.

YEŞİL TARİFE NEDİR?

Çeşitli ülkelerde kullanımı yaygın olan yenilenebilir enerjilerin Türkiye'de de kullanım alanının artması amacıyla YETA adıyla Yeşil Tarife uygulaması başlatıldı. Yeşil enerji olarak nitelendirilen kaynaklar şöyle:

- Rüzgar Enerjisi

- Hidroelektrik enerji

- Güneş Enerjisi

- Biokütle

79,25 İLE 91,46 KURUŞ ARASINDA FARKLILIK GÖSTERECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Ağustos itibarıyla başlatacağı Yeşil Tarife uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak. Bu kapsamda, yeşil tarife ve dağıtım bedelinin kilovatsaat fiyatı, alçak gerilim, orta gerilim, tek terimli, çift terimli olmasına, sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatmada kullanılmasına göre 79,25 ile 91,46 kuruş arasında farklılık gösterecek.

İletim sistemi kullanıcılarının vergi, fon ve pay hariç kilovatsaat başına yeşil enerji bedeli 69,97 kuruş olarak belirlendi. Görevli tedarik şirketinden enerji alan tüketicilerin yeşil enerji bedeli de dağıtım bedeli hariç 69,97 kuruş olarak hesaplandı.