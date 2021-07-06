Yeşil Tahvil nedir? Türkiye yeşil tahvile hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından ülke gündemi ve ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, banka kredilerinin yanı sıra sermaye piyasası araçlarının da şirketler tarafından tercih edilmeleriyle ilgili gerekli altyapıyı hazırladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, tüm dünyada büyük ilgi gören ve her geçen gün büyüyen yeşil borçlanma aracı ihraçlarının Türkiye'de de yaygınlaşması için yeşil tahvil ve sukuk rehberini hazırlaması için çalışmalar başlattıklarını duyurdu. Peki, Yeşil Tahvil nedir? Yeşil borçlanma aracı ne demek? İşte detaylar...

Kabine toplantısının ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ekonomi alanında atılan adımlar ile ilgili de bilgi verdi. Sermaye piyasaları açısından iki önemli çalışmayı hayata geçirdiklerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birincisi tüm dünyada büyük ilgi gören ve her geçen gün büyüyen yeşil borçlanma aracı ihraçlarının ülkemizde de yaygınlaşması için yeşil tahvil ve sukuk rehberini hazırlaması ve buna hazırlanmasıdır. İkincisi de tahvil garanti fonu kurulmasıdır. Oluşturacağımız garanti mekanizmasıyla reel sektörün tahvil piyasasından daha çok faydalanmasını ve sermaye piyasalarının banka kredilerine önemli bir alternatif haline gelmesini hedefliyoruz." dedi.

YEŞİL TAHVİL NEDİR?

Uluslararası finans piyasalarında Green Bonds diye bilinen Yeşil Tahviller, Yeşil Tahvil İlkeleri (Green Bond Principles /GBP) ile uyumlu, yeni ya da mevcut projelerin, tamamını ya da bir kısmını finanse ya da re finansman etmek için ihraç edilen tahvil aracıdır.

YEŞİL TAHVİL İLKELERİ (GBP) NELERDİR?

Cüneyt Başaran yeşil tahvil ile ilgili şu bilgileri veriyor:

"Hangi projelerin Yeşil Tahvil ihracı yapabileceğini belirlemek ve bu konuda uluslararası arenada şeffaflık oluşması için belirlenmiş kılavuz setidir. Bu ilkeler sayesinde hangi projelerin Yeşil Bono ihracına uygun olduğu anlaşılır ve yatırımcı, aracılık yapacak banka, danışmanlık verecek firmalar ve ihraççılar aynı sayfada buluşabilir.

Yeşil tahvil ihracı, GBP ile uyumlu olduğu taktirde, birçok sektör için uygulanması mümkün. Nükleer enerji üretimi, Fosil enerji üretimi, Alkol ve sigara üretimi ve bahis sektörü ise Yeşil Tahvil ihracının mümkün olmadığı alanlar.

Yeşil Tahvil İlkeleri, iklim değişikliğinin önlenmesi, doğal kaynakların tükenmesinin önüne geçilmesi su veya toprak kirliliğinin azaltılması gibi temel çevresel kaygı alanlarına hitap eden projeleri Yeşil Bono ihracı için uygun kategori sınıfına almaktadır.

Bu çerçevede;

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği (Enerji depolama, akıllı şebekeler, merkezi ısıtma vb) temiz içme suyu ya da atık su arıtımı, karbon emisyonun azaltımına yönelik elektrikli ya da hibrid ulaşım araçları için alt yapı yatırımları ve geri dönüşümlü ambalaj ve dağıtım projeleri Yeşil Tahvil ihraçları için uygun projeler olarak kategorize ediliyor."