Yeşil Kubbe'de tarihi hırsızlık! Yakalandılar ama hazineden eser yok

Bir yıldır soyguncuların izini bulmak için soruşturma yürüten emniyet güçleri, önceki gün saat 06.00’da özel timlerle Berlin ’de 18 yere baskın yaptı.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre 1638 polisin katıldığı baskında Yeşil Kubbe soygununu yaptıkları sanılan 23 ve 26 yaşlarındaki üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi ise yakalanamadı.

Yurtdışına kaçtıkları sanılan ve ikisi de 21 yaşında olan ikiz kardeşler Abdul Majed Remo ile Mohamed Remo’yu yakalamak için ise soruşturma sürüyor.