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Yerli video konferans uygulaması "BizBize" 1 milyonu geçti!

09 Ekim 2021 Cumartesi - 17:46 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 17:46

Yerli video konferans uygulaması BizBize, 50 binden fazla kişi tarafından kullanıldı, 1,2 milyon dakikadan fazla görüşme gerçekleştirildi. BİTES Genel Müdür Yardımcısı Ebru Coşkun yaptığı açıklamada "WhatsApp, Facebook, Instagram'da başımıza gelen, yerli ve milli olmayan diğer video konferans sistemlerinde de başımıza gelebilir. Ürünümüze güveniyoruz. Gerekli pazarlama çalışmaları ve yatırımların yapılmasıyla birlikte 2022, BizBize özelinde biraz daha globale baktığımız bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.


Yaygın olarak kullanılan Facebook Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarında yaşanan kesintiler ve  güvenlik sorunları dijital dünyadaki yerli iletişim çözümlerini gündeme  getirirken, bu yönde ortaya konulan çözümlere ilgi de artıyor.

ASELSAN iştiraklerinden BİTES, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  sonrasında uzaktan çalışmanın yaygınlaşması üzerine geliştirdiği video konferans  uygulaması BizBize ile bu alanda yerli bir ürün ortaya koydu.

BİTES Genel Müdür Yardımcısı Ebru Coşkun, yerli video konferans  uygulaması BizBize üzerinden yapılan görüşmede, AA muhabirine, Mayıs 2020'de  tanıttıkları ürünün ciddi ilgi gördüğünü ve geride kalan sürede olgunlaşma  yolunda önemli mesafe katettiklerini söyledi.

Salgın sonrasında video konferans ürünleri pazar büyüklüğünün  neredeyse 2 katına çıktığına dikkati çeken Coşkun, özellikle eğitim ve iletişimde  verimi artıran, operasyon ve seyahat maliyetlerini azaltan video konferans  ürünleriyle yapılan iş toplantılarının oranının 2022'de yüzde 40'a ulaşmasının  öngörüldüğünü belirtti.

Video konferans ürünlerinin artık yeni normalle olmazsa olmaz haline  geldiğini vurgulayan Coşkun, şöyle konuştu:

"Yerli ve milli video konferans ve aynı zamanda webinar ürünümüz  BizBize, 2027'ye kadar toplam 9,2 milyar dolara ulaşması beklenen bu pazarda yer  almak için global düşünerek yatırımlarına devam ediyor. Diyebilirim ki şu an  Türkiye'de en yaygın kullanılan yerli video konferans sistemi haline geldik.  Amacımız Türkiye'de yerli ve milli bir sistemi daha fazla yaygınlaştırmak ve  bununla beraber uluslararası pazarlarda da bu sistemi diğer ürünlerin pazar  büyüklüğündeki yerlerini yavaş yavaş doldurmaya çalışmak. Bu kadar kısa sürede  geliştirilmiş olmasına rağmen ürünün teknik altyapısı, fonksiyonları bakımından  global muadilleriyle farkı yok. Hatta üstün özellikleri olduğunu söyleyebiliriz."

Birçok sektörde kullanılıyor

BizBize'de en önem verdikleri konunun güvenli iletişim olduğunu dile  getiren Coşkun, kripto yazılım ve donanımla verilerin Türkiye'de kaldığını  söyledi.

Coşkun, BizBize'yi bulut ortamında hizmet verecek şekilde yeni nesil  altyapılarla ve dünyadaki standartlara uygun şekilde kurgulayıp  geliştirdiklerini, isteyen kurumların da kendi bünyelerindeki sunucular üzerinden  uygulamayı kullanabildiklerini ifade etti.

Ebru Coşkun, geride kalan dönemde kamu ve özel sektörde sağlık,  savunma ve enerji gibi birçok alanda düzenlenen etkinliklerde yerli video  konferans uygulaması BizBize'nin kullanıldığını bildirdi.

BizBize için 20'den fazla kişinin görev aldığı bir geliştirici ekibin  çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Coşkun, geliştirme ve kurulum ortamının en  iyi hale getirilmesi için arayışlara devam edildiğini, destek noktasında da  kullanıcılara "bir tık" uzakta olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Coşkun, BizBize'nin geniş katılımlı toplantılar ya da webinar için  kullanılabilen bir eklentiye de sahip olduğunu, bu sayede binlerce kişinin aynı  anda etkinliğe katılabildiğini söyledi.

Ebru Coşkun, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği gibi  kurumların BizBize webinar modülünü kullandıklarını dile getirdi.

Uygulamanın, artırılmış gerçeklikle desteklenmiş uzaktan bakım destek  modülü oluşturularak savunma ve sağlık sektörlerinde kullanıma sunulduğuna  dikkati çeken Coşkun, eğitim yönetim platformu, güvenli dosya paylaşım gibi  modüllerin de uygulamada yer aldığını kaydetti.

BizBize'nin kullanıcı verilerine ilişkin bilgi veren Coşkun, bugüne  kadar yurt içi ve dışındaki birçok etkinlikte 50 binden fazla kullanıcının  uygulamayı kullandığını, 130 binden fazla görüşme gerçekleştirildiğini, 1,2  milyon dakikadan fazla görüşme süresine ulaşıldığını belirtti.

"Yerli ürün kimseyi çözümsüz bırakmaz"

Ebru Coşkun, BizBize'nin bir mesajlaşma ya da sosyal medya platformu  olmasa da görüntülü görüşme, mesajlaşma, dosya paylaşımı gibi Whatsapp'ta yapılan  birçok şeyin yapılmasına imkan tanıdığını söyledi.

Coşkun, "Mutlaka yüzde 100 yerini almaz. Çünkü her platformun hizmet  ettiği alan farklı ama kimseyi çözümsüz bırakmayacak bir iletişim ortamı sunar.  WhatsApp, Facebook, Instagram'da başımıza gelen, yerli ve milli olmayan diğer  video konferans sistemlerinde de başımıza gelebilir. Yabancı menşeili kullanılan  sistemler kilitlendiğinde yerli bir sistemi kullanabilme özgürlüğü bence hepimizi  çok güzel bir noktaya götürüyor." dedi.

Bilgisayar ve mobilde kullanım ve 2022'de yurt dışı hedefi

 BizBize'nin hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için hazır  olduğunu dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

 "Bireysel olarak kullanmak isteyen kişiler 'bizbize.live' web sitesi  üzerinden birebir görüşmeyi sınırsız şekilde yapabilir veya online ödeme ile  istediği kadar lisansı satın alıp hiçbir program indirmesine gerek olmadan  tarayıcı üzerinden çalıştırıp kullanmaya başlayabilir. bizbize.live üzerinde bir  hesabınız varsa 'görüşme başlat' deyip tanımlanan hesapla birlikte  kullanabilirsiniz. Bununla beraber mobilde de varız. Hem App Store'da hem de  Google Play'de BizBize uygulamasını indirip hesap tanımlanmışsa kullanmaya  başlayabilirsiniz."

Uygulamanın Türkiye'de yaygınlaşmasının ardından yurt dışı pazarı  zorlayacaklarını bildiren Coşkun, "Ürünümüze güveniyoruz. Gerekli pazarlama  çalışmaları ve yatırımların yapılmasıyla birlikte 2022, BizBize özelinde biraz  daha globale baktığımız bir yıl olacak." dedi.

 

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