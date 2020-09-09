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Yerli ve milli zırhlar ilk kez sahaya iniyor!
Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarında en önemli vuruş güçlerinden biri olan tanklar, yerli sistemlerle çok daha korunaklı hale getiriliyor. ROKETSAN üretimi zırhların giydirileceği tankların sahada önemli bir kabiliyete daha ulaşacağı öngörülüyor.
TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın ulaştığı bilgilere göre; Terörle mücadelede sadece yurt içinde değil ülke sınırlarının ötesinde de son derece önemli bir dönemden geçen ve attığı adımların karşılığını alan Türkiye, imkan ve kabiliyetlerini daha da artırmak için adımlarını sürdürüyor.