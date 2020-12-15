Yerli üretim “D” ile madeni yağa geri döndü!

İzmir’de üretim tesisleri olan ve 150’den fazla ülkede varlığını sürdüren Delphi Technologies’i bünyesine katan BorgWarner başta motor yağları olmak üzere fren spreyi, sıvısı ve antifriz ürünlerinin olduğu yeni yerli üretim ürün yelpazesini tanıttı. Delphi Technologies Satış Sonrası altında yeni D markasıyla tanıtılan ürünler binek ve hafif ticariler için üretilmeye başlandı. Yağlar hem sentetik hem de yarı sentetik versiyonlarıyla OEM gereksinimlerini karşılarken, 1, 4, 5, 7 ve 10.5 lt seçenekleriyle Türkiye’de pazara sunuldu. Delphi Technologies Satış Sonrası Türkiye ve Bölgeler Direktörü Reşat Dumanoğlu, “8 yılın ardından, yerli üretimle Türkiye motor yağı pazarına geri döndük. Benzinli ve dizel araçlara yönelik10.5 litreye kadar çeşitli hacimlerde birinci sınıf ürün yelpazesi sunuyoruz” diye konuştu.