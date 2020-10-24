Yerli turiste güvenli tatil kampanyası!

Pandeminin dünyada en çok vurduğu sektörlerden birisi de turizm. Türkiye ise ‘güvenli tatil’ modeliyle öne çıktı ve yabancı turistte bu sayede canlanma yaşandı. Sonbaharla birlikte şimdi ağırlıklı olarak yerli turist zamanı geldi. Kültür turlarına ilgi artıyor. Turizmciler bu hareketi daha da güçlendirecek destekler istiyor

Koronavirüs salgınının dünyada en olumsuz etkilediği sektörlerden birisi de turizm... ‘Güvenli tatil’ modeliyle dünyaya örnek olan Türkiye, bu süreci benzer ülkelere oranla daha az zararla atlatmaya çalışıyor.

Yaz sezonu, özellikle sahil bölgelerinde açık olan otellerde önemli doluluk oranları sağlarken, yerli turistin bir süredir kültür turlarına olan ilgisindeki artış dikkat çekiyor.

Seyahat acenteleri, tur operatörleri; bu dönemde başlayan canlılığa katkı sunmak adına çeşitli kolaylıklar sağladıklarını belirtirken, yerli turist hareketliliğine destek verecek teşvik mekanizmalarının uygulanmasını talep ediyor. Bu sayede bölgelerin kademeli bir dinamizm kazanabileceği ve turizm hareketinin canlı tutulabileceği vurgulanıyor.

Bu kapsamda yaz döneminde kamu bankaları tarafından, anlaşmalı seyahat acenteleri üzerinden kullanılacak 10 bin liraya kadar tatil kredisi imkânı sunulmuştu. Bankaların halen internet siteleri üzerinde görünmesine rağmen, kampanyanın sonlandığı belirtildi. 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile sunulan finansman imkânında tüketici için ödemesiz dönem de vardı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) de eylül ayında yapılan değerlendirmesinde, kalkınmanın bu dönemde yerel dinamiklerle sağlanacağına dikkat çekmişti.

12 ay turizm...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu dönemde dünyada turizm hareketinin iç turizmle sağlandığını söyledi. Türkiye’de de önceliğin her zaman Türk vatandaşlarında olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, iç turizmi geliştirmek için teşvik ve desteklerin verilmesi gerektiğini sıklıkla dile getirdiklerini hatırlattı. Bağlıkaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Havayolu taşımacılığında, otellerde belirli dönemlerde verilecek destek ve indirimler turizmi 12 aya yaymada etkili olacaktır. Adı turizmle anılan diğer ülkelerin örneklerinde olduğu gibi belli bir oranda devlet desteği verilmesi, başta bu dönem olmak üzere iç turizmi canlandıracaktır.

Bu nedenle özellikle vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla kendi ülkelerinin güzelliklerini yakından görüp tanımaları için erken rezervasyon gibi fırsatların diğer teşvik araçlarıyla desteklenmesi ilerde turizmde yaşanabilecek kriz dönemlerinde de sağlam bir temel oluşturacak ve sektörümüz daha güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır. Eğer kredi gibi destekler de düşünülüyorsa, vatandaşın geri ödemesini rahatlıkla yapabileceği şekilde bir kurguyla gerçekleşmesi önem arz etmektedir.”

Yurt dışı yerine iç pazara kampanya

İtalya, Fransa, Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, tüm dünyada turizm hareketinin genellikle iç pazarlar ile sağlandığını ifade etti. Kültür turlarında pandemiye rağmen ilginin sürdüğünü anlatan Onaran, “Buna dair turizm sektöründe tüm önlemler alındı ve tedbirleri en iyi şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Kapasiteler yüzde 50 civarında bulunuyor. Yurt dışına yönelik olan tüm kampanyalarımızı iç pazara yönlendirdik. Pazarlama dinamiği yurt içi için çalışıyor. Turizmi gelişmiş, İspanya Almanya gibi ülkelerde iç pazar büyüklüğü toplam turizmden yüzde 25 pay alıyor. Bizde bu oran yüzde 15 civarında. Almamız gereken bir yol var ve bunu teşvik etmek gerekiyor” dedi.

20 milyon yerli turist mümkün

Türkiye’nin dünyada pandemi krizini en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, özellikle ‘Güvenli Tatil’ sistemiyle oluşturulan sertifikalandırmanın turistlere güven verdiğini söyledi.

Vardar, tüm bölgelerdeki paydaşlarıyla, kalkınmaya destek için kültür turları operasyonlarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi. 2019’daki iç pazar turist hareketinin 8 milyon olduğunu kaydeden Vardar, “Tüm paydaşlar ile yerli turistin bize olan güvenini özellikle seyahat acenteleri üzerinden sağlarsak, 5 yıl içinde 20 milyona yakın iç turizm hareketi olur. Tüketici için ekonomik rahatlık çok önemli. Tatil kredisi ya da uzun dönemli taksitlendirmeler tüketiciyi harekete geçiriyor. Tatilin bir lüks değil, ihtiyaç olduğu bilinciyle teşvik edilmesi, kampanyalarla anlatılıp, kamu spotlarıyla duyurulmaya devam etmesi lazım. Bizler de katkı vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu. (Milliyet)