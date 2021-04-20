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Yerli solunum cihazı 30'dan fazla ülkede insanlara nefes oluyor

AA |  20 Nisan 2021 Salı - 17:09 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 17:10

Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle geçen yıl seri üretimine başlanan Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı, 30'dan fazla ülkede kullanılıyor.


Biosys Biyomedikal Kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Erdoğan, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Biosys'i 2012 yılında Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı'nın desteğiyle kurduklarını ve 5 yıl içerisinde 3 farklı solunum cihazı  tasarımı yaparak en iyisini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.
 
Salgının başlamasıyla birlikte 2012'den beri üzerinde çalıştıkları  solunum cihazına duyulan ihtiyacın fazlasıyla arttığını anlatan Erdoğan, "Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle süreç  hızlandırıldı. Bu süreçte cihazın haklarını Sağlık Bakanlığı'na devrettik.  Sonrasında Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde Baykar, Arçelik ve ASELSAN'ın  desteğiyle bir seferberlik başlatıldı. Bakanlıklarımız ve bu 3 şirketin  birleşmesiyle biz de ekipçe Ankara'dan İstanbul'a geçtik." diye konuştu.
 
Türkiye'nin 81 ilinde aktif olarak kullanılıyor
Erdoğan, Baykar'da yerli solunum cihazının yazılımının  iyileştirildiğini ve önemli gelişmeler yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:
"Sonrasında Arçelik'te seri üretim için hazırlıklar yapıldı ve 2  haftada üretime başladık. Bu süreçte Baykar, ASELSAN ve Arçelik mühendisleriyle  birlikte günde 18-20 saat arası bir çalışma yürüttük. İlk 5 bin adet cihaz  Arçelik'te üretildi ve dağıtımı yapıldı. Sonrasında üretim ASELSAN'a geçti. Şu  anda da üretim ASELSAN'da devam ediyor. Maksimum kapasitede günlük 300 adete  kadar üretim yapılabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 20 bin adet cihaz üretildi ve  şu an birçok ülkede ve Türkiye'nin 81 ilinde aktif olarak kullanılıyor.
 
Salgın sürecinde solunum cihazları çok değerli ve neredeyse ulaşılamaz  olmuştu. Yeterli sayıda üretim de yoktu. Dünyada üretimini yapan sınırlı sayıda  firma bulunuyor. Tüm dünya hazırlıksız yakalanmıştı. Eğer bu cihazın yerli  üretimi sağlanmasaydı ihtiyaç duyulan cihaza ulaşmak çok zor olacaktı. Ülkeler  kendi şirketlerinin önce kendi ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamasını istedi ve  bazı kısıtlamalar getirildi. Yerli üretim Biyovent'ler sayesinde hem kendi  ülkemizdeki ihtiyacı fazlasıyla karşıladık hem de 30'dan fazla ülkeye  cihazlarımızı gönderdik."
 
Üretilen solunum cihazlarının yarısı yurt dışına ihraç edildi
Üretilen solunum cihazlarının yaklaşık yüzde 50'sinin yurt dışına  ihraç edildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Aralarında Brezilya, Kazakistan Azerbaycan ve Romanya'nın da bulunduğu 30'dan fazla ülkede Türkiye’den çıkan  yerli teknoloji insanlara nefes olmaya devam ediyor. Yardım amaçlı Afrika'ya  gönderilen de pek çok cihazımız var." dedi.
 
Erdoğan, yerli solunum cihazının muadilleriyle kıyaslandığında  fazlasıyla yeterli özelliklere sahip olduğunu ve içindeki "Yüksek Akış Oksijen  Terapisi" özelliğinin Kovid-19 tedavisinde çok faydalı olduğunu belirterek,  sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sağlık çalışanlarımızdan çok olumlu yorumlar alıyoruz. Ayrıca  geliştirmemizi istedikleri kısımlarda da iyileştirmeleri hızla tamamlayıp sahada  güncellemeleri yapıyoruz. Şu an yine Kovid-19 tedavisinde kullanılan bir  cihazımız üzerinde çalışıyoruz ve birkaç hafta içerisinde duyurusunu yapacağız.  Solunum cihazında da en gelişmiş versiyonu yapmak için sıkı bir çalışma  içerisindeyiz. Aynı zamanda yine yerli üretimi olmayan 8 farklı tıbbi cihazın  daha Ar-Ge sürecini yürütüyoruz. Tıbbi cihaz teknolojilerinde çok önemli bazı  kalemlerde dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefliyoruz."
 

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