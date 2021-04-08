Yerli patates çeşidi 'Nahita' Avrupa yolunda

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve tescillendikten sonra pazarlama ve satış hakkı bir firmaya devredilen yerli patates çeşidi Nahita, Avrupa Birliği Çeşit Tescil Listesi'ne alınması için deneme dikimleri yapılmak üzere Hollanda'ya gönderiliyor.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, enstitüde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ve TAGEM riyasetinde yerli ve milli patates çeşitleri geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Daha önce tescillenen yerli patates çeşidi Nahita'nın pazarlama ve satış hakkının AR Tarım'a devredildiğini aktaran Pırlak, şunları kaydetti:

"Firmamız, Nahita çeşidini yurt dışına göndermek üzere tüm çalışmalarını tamamladı. Nahita çeşidimiz Türkiye'den Avrupa 'ya giden ilk yerli ve milli patates çeşidi olma özelliğini taşıyor. Çeşidimiz, firma tarafından Avrupa Birliği ne gönderilecek. Orada yapılacak denemelerin sonucunda da bu çeşidimiz, Avrupa Birliğinin Çeşit Tescil Listesi'nde yer alacak ve listeye giren ilk yerli ve milli patates çeşidi unvanını alacak. Daha sonra bu çeşidimizin Avrupa'da da üretimine ve satışına başlanacak."

Pırlak, firmanın, Nahita çeşidinin yurt içinde ileri kademedeki tohumluk üretimine ve sertifikasyon işlemlerine devam ettiğini, ilerleyen dönemde çiftçilerle buluşturacağını belirtti.

AR Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak da 2018 yılında Nahita'yı başka ülkelere de satmak istediklerinin sözünü verdiklerini hatırlattı.

Adana'da 2019 yılında düzenlenen uluslararası bir platformda Nahita çeşidini tanıttıklarını ve ürünün beğenildiğini dile getiren Sadak, şöyle konuştu:

"Elimizdeki imkanları kullanarak, bu çeşidi Avrupa'ya, aynı zamanda oradaki çeşit listesinde yer alması için göndermek istedik. Birçok ülkenin analizini yaptıktan sonra gördüm ki Avrupa'da tescil listesine girdiği takdirde başka ülkelerin de kapıları açılıyor. Avrupa'daki prosedürleri yerine getirdikten sonra Türk makamları bize çok yardımcı oldu. Ankara Tarım ve Orman ile Ankara Zirai Karantina müdürlüklerine çok teşekkür ediyorum. Prosedürleri yerine getirdik, Nahita'nın bitkileri yarından itibaren Avrupa yolcusu. Orada da karantinadan geçtikten sonra deneme dikimleri yapılacak ve inşallah yakın zamanda tescillenerek Avrupa'da Çeşit Tescil Listesi'nde yer alacak. Bizim için bu çok mühim. Her konuda Türkiye'deki tarımı geliştirmek üzere elimizden geleni yapacağız."