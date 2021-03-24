ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Ekonomi » Yerli otomobille ilgili açıklama! Tarih belli oldu

Yerli otomobille ilgili açıklama! Tarih belli oldu

Yerli otomobil TOGG için elektrikli araç şarj altyapısının bu yılın sonuna kadar hayata geçirileceğini duyuruldu.

Yerli otomobille ilgili açıklama! Tarih belli oldu Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda yaptığı yerli otomobil hamlesi dünyada elektrikli araçlar konusunda öncü bir girişim olarak dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tarihi ekonomi reform paketinin takvimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.