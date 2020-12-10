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Yerli otomobilde flaş gelişme! Bakan duyurdu

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 23:12 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 23:12

Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız."


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Yerli otomobil TOGG
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