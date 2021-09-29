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Yerli otomobil TOGG'la ilgili flaş hamle: Resmen kuruldu

29 Eylül 2021 Çarşamba - 20:42 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 20:42

Yerli otomobil TOGG'la ilgili son dakika gelişmesi. Resmen açıklandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurdu.


TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağı belirtildi.
Söz konusu paylaşımda, "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk." denildi.
 
Paylaşımda ayrıca, TOGG'un görüntülerini ve teknik verilerini içeren bir videoya yer verildi.

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Yerli otomobil TOGG SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri Türkiye'nin Otomobili
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