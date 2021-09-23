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Yerli otomobil TOGG'la ilgili flaş gelişme! Belli oldu

AA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 17:01 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 17:01

TOGG Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine yönelik projelere öncülük eden Thomas Junk getirildi.


 
 
TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, tüm organizasyon yapısını  kullanıcıyı odağa alan bir yaklaşımla oluşturan TOGG'un, Kullanıcı Deneyimi  ekibinin lideri Thomas Junk oldu. 
 
Sektörde 15 yılı aşkın deneyimi bulunan ve Ocak 2020'den bu yana  TOGG'un kullanıcı deneyimi süreçlerine katkıda bulunan Junk, şirketin kullanıcı  deneyimi tasarım dili ve stratejisini oluşturacak. 
 
Junk, ağırlıklı olarak Almanya ve Avrupa'da inovasyon ve yaratıcı  tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelere öncülük etti. 
 
Almanya'da doğan Thomas Junk, Trier Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Makine Mühendisliği Bölümü ile Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Endüstriyel ve Ürün Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Endüstriyel Tasarımcı ve  Makine Mühendisi olarak bir dönem gıda endüstrisi üretim makineleri alanında  yoğunlaşan Junk, 2005 yılında Proje Lideri ve Portföy Direktörü olarak, dünya  çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine öncülük eden  IDEO'da görev aldı. 
 
2019 yılından bu yana IDEO Münih Genel Müdürlüğü görevini yürüten  Junk, otomotivden sağlığa farklı sektörler için pek çok önemli projeyi hayata  geçirdi. Thomas Junk, diş bakımı ve plastiklerdeki yenilikler de dahil olmak  üzere bir dizi ürün patentine sahip bulunuyor.
 
Junk, 1 Ekim itibarıyla TOGG'un kullanıcı deneyimi tasarımları  çerçevesindeki iş süreçlerine liderlik edecek. 

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TOGG yerli otomobil Thomas Junk
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