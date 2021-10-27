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Yerli otomobil TOGG'dan flaş gelişme! Avrupa'da ilk olacak

AA |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 18:49 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 18:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'ncü yılında seri üretime geçmesi planlanan Türkiye'nin Otomobili'ne (TOGG) güç verecek ortak batarya şirketi Silk Road Temiz Enerji Çözümleri (SiRo) heyetini kabul etti.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık  2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımı yaptığı, 18 Temmuz 2020'de yine  Erdoğan'ın katıldığı bir törenle fabrika inşaatı başlatılan TOGG'un en çok merak  edilen parçası bataryası oldu.
 
Bu konudaki merakları sona erdirecek önemli bir adım atıldı. TOGG'a  güç verecek batarya modül ve paketlerinin üretilmesi için TOGG ve Farasis Energy  ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere SiRo kuruldu.
 
SiRo, TOGG'un Gemlik'te bulunan üretim merkezinin yanında bir fabrika  kuracak. Fabrikada, yerli batarya üretimi konusunda faaliyette bulunacak olan  SiRo'nun 20 GWs'lik batarya yatırım planı ve teşvik başvuru dosyası için Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığında imzalar atıldı.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı  Rifat Hisarcıklıoğlu ile Farasis Energy Kurucu Ortağı ve CTO'su Keith Kepler'i  kabul etti. Görüşmede Hisarcıklıoğlu ve Kepler, yatırım planı ve teşvik başvuru  dosyasını imzaladı.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakan  Yardımcısı Fatih Kacır, TOGG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan,  TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu, TOGG Üst Yöneticisi ve SiRo Yönetim  Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş, SiRo Ticari Genel Müdürü Özgür Özel, SiRo Teknik  Genel Müdürü Stefan Bergold ve TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan da  hazır bulundu.
 
"Enerji depolama çözümleri geliştireceğiz"
 
Toplantının ardından Bakan Varank ve beraberindekiler,  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Varank  başkanlığındaki heyeti kabul etti. Görüşmede heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başta  yerli batarya ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusundaki çalışmalar  olmak üzere yatırımlarla ilgili bilgilendirdi.
 
TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, otomotiv ve otomotiv dışı  uygulamalar için enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere batarya pazarının en  büyük üreticilerinden biri olan Farasis Energy ile kurdukları ortaklıktan  SiRo'nun doğduğunu belirtti.
 
SiRo adının, Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan ve medeniyetlerin  gelişmesinde önemli rol oynayan tarihi İpek Yolu'nun İngilizcesi olan Silk  Road'dan geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "SiRo, mobilite ekosisteminin  ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir adım. SiRo ile  TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek, Türkiye ve çevre ülkelerde enerji  depolama çözümleri geliştireceğiz." ifadelerini kulandı.
 
Hisarcıklıoğlu, bu girişimle, Türkiye'nin enerji sistemi  verimliliğinin artırılmasında öncü olmayı amaçladıklarına işaret ederek,  "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin  gelişimini hızlandırmayı hedefliyoruz." dedi.
 
Farasis Energy Kurucu Ortağı Kepler de "Türkiye’de TOGG ile birlikte  hayata geçirdiğimiz ortak girişim, Farasis’in önümüzdeki yıllarda yurt dışındaki  en önemli ortaklığı. Bu nedenle tüm çabalarımızı bu yeni şirketin başarılı bir  biçimde büyümesi için harcayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u
 
Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel  ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG,  2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk  SUV'u olacak.
 
TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli de piyasaya sürecek. İlk  etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil  otomobiller, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seri üretim Yerli otomobil TOGG
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